صور جوجل تطلق ميزة تجميع الصور المتشابهة

أطلقت خدمة إدارة الصور “صور جوجل” ميزة جديدة تتيح تجميع الصور المتشابهة وعرضها في شكل حزم لتسهيل تنظيمها والوصول إليها.

وعند فتح التطبيق، ستظهر نافذة منبثقة تشرح آلية عمل ميزة تجميع الصور المتشابهة، التي يمكنها إيجاد الصور ومقاطع الفيديو المتشابهة ووضعها في مكان واحد، مع إمكانية تفعيلها مباشرةً من تلك النافذة فور توفرها.

وتساعد تلك الميزة في ترتيب الصور ومقاطع الفيديو التي يمتلئ بها معرض الصور الذي يعرض العناصر وفقًا لترتيبها الزمني، ويصعب على معظم المستخدمين ترتيبه بطريقة ملائمة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة تسهم فقط في تنظيم عرض الصور، ولا تغير أي صور داخل المعرض أو تحذفها.

وعند تفعيل ميزة “تجميع الصور المتشابهة” تُعرض الصور في هيئة حزم مختلفة في الحجم مع عرض صورة بارزة لكل حزمة وأيقونة مميزة ورقم يشير إلى عدد الصور ومقاطع الفيديو في الحزمة.

وتُشارك الصور بالضغط المطوّل على الحزمة ثم اختيار “مشاركة”، مع وجود خيارات لمشاركة كافة الصور أو الصورة الأهم في الحزمة.

وتُنشئ جوجل حزم الصور على نحو تلقائي، حيث تجمع الصور ومقاطع الفيديو التي جرى التقاطها خلال فترة قصيرة معًا، كما تُبرز الصورة المميزة فيها آليًا.

وتتيح جوجل خيارات مختلفة للتعديل في الحزم، ومنها إلغاء تجميع الصور أو إعادة ترتيب الصور فيها أو تغيير الصورة البارزة أو حذف صورة منها، وغيرها، كما توضح جوجل في مستند الدعم الخاص بتلك الميزة على موقعها الرسمي.

ويمكن الوصول إلى تلك الميزة في نظامي أندرويد و iOS بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على التفضيلات، ثم تفعيل ميزة “تجميع الصور المتشابهة” أو تعطيلها.