جوجل تطلق متصفح كروم لحواسيب ويندوز بمعمارية ARM

أطلقت جوجل إصدارًا أصليًا من متصفحها “جوجل كروم” لنظام التشغيل ويندوز في الحواسيب التي تعمل بمعالجات بمعمارية ARM.

وأفاد المستخدمون بأن أحدث إصدار تجريبي (Canary) من متصفح كروم يعمل الآن على نحو أصلي في أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز 10 أو 11 والتي تحتوي على معالجات كوالكوم.

ولم تصدر جوجل بعدُ إعلانًا رسميًا أو تشر إلى موعد نهائي لإطلاق الإصدار المستقر من المتصفح للحواسيب العاملة بمعالجات ARM، لكن يمكن للمستخدمين تجربة الإصدار التجريبي للمتصفح بتنزيله من الموقع الرسمي لجوجل، علمًا بأن هذا الإصدار قد يكون غير مستقر أو فيه بعض المشكلات في الوقت الحالي.

وللتذكير، فإن هناك عدة متصفحات أخرى تدعم بالفعل نظام ويندوز في الحواسيب العاملة بمعالجات ARM مثل إيدج وفايرفوكس، ويمكن الاعتماد عليها كبديل لمتصفح كروم إلى حين صدور الإصدار النهائي.

ويمكن تشغيل متصفح جوجل كروم في الحواسيب ذات معالجات ARM في الوقت الحالي، إلا أن ذلك يكون عبر آلية محاكاة قد تجعل التطبيقات ذات أداء منخفض وكفاءة أقل في استهلاك الطاقة مقارنةً بالتطبيقات التي تدعم معالجات ARM على نحو أصلي من البداية.

وتخطط مايكروسوفت وكوالكوم لإدماج المعالجات المستندة إلى معمارية ARM على نحو واسع في المزيد من الأجهزة العاملة بنظام ويندوز، كما أعلنت كوالكوم حديثًا معالج سنابدراجون إكس إيليت (Snapdragon X Elite) خصوصًا من أجل ذلك وسط وعود بأداء ثوري ينافس معالجات آبل سيليكون في حواسيب ماك.

يُذكر أن جوجل قد حسنت متصفح كروم في حواسيب كروم بوك وماك التي تعمل بمعالجات ARM منذ وقتٍ طويل، لذا من الطبيعي أن تفعل الأمر نفسه مع حواسيب ويندوز.