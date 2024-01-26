تسريبات: معالج ميدياتيك Dimensity 9400 سيعتمد على دقة تصنيع قدرها 3 نانومتر

تشير آخر التسريبات من حساب Digital Chat Station، إلى أن معالج Dimensity 9400 من شركة ميدياتيك سيصنع بدقة تصنيع قدرها 3 نانومتر وسيعمل على تشغيل الهواتف الذكية من الفئة العليا التي تعمل بنظام أندرويد.

وتؤكد التسريبات أيضًا أن شركة ميدياتيك تعتزم الاستفادة من الجيل الثاني من دقة التصنيع البالغة 3 نانومتر التي تصنعها شركة أشباه الموصلات TSMC لإنتاج معالجها الجديد بكميات كبرى.

وفي حين لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على قدرة هذا المعالج على تقديم أداءٍ استثنائي، فإن المسرب نفسه يلمح إلى أن هناك مفاجأة سارة، وربما هذه المفاجأة هي قدرة معالج Dimensity 9400 على التفوق على معالج Snapdragon 8 من الجيل الرابع.

يقال إن معالج Dimensity 9400 سيعتمد على تصميمات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوم من ARM، وبنسبة كبيرة سيعتمد المعالج الجديد على نواة Cortex-X5. ويؤكد المسرب نفسه أن أداء المعالج الجديد سيكون قويًا للغاية وهذا يعني أنه سيتفوق على معالج Dimensity 9300 بسهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة TSMC كان لديها عميل واحد فقط لإنتاج رقاقات بدقة تصنيع تبلغ 3 نانومتر، وهي شركة آبل، إذ قامت TSMC بصنع معالج A17 Pro ومجموعة معالجات M3 بأكملها بتقنية N3B التي تُعد الجيل الأول من دقة التصنيع البالغة 3 نانومتر.

أخيرًا، أكد حساب Digital Chat Station أن شركة ميدياتيك ستعتمد على الجيل الثاني من دقة التصنيع البالغة 3 نانومتر التي تُطلق عليها TSMC تقنية N3E. ومن مزايا هذه التقنية أنها أدنى تكلفةً من الناحية المالية لكنها في الوقت نفسه ذات إنتاجية أفضل من تقنية N3B ويفترض أن تعتمد عليها كلٌ من شركتي كوالكوم وميدياتيك.