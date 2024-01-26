القيمة السوقية لمايكروسوفت تتجاوز 3 تريليونات دولار

تجاوزت القيمة السوقية لمايكروسوفت 3 تريليونات دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها منذ إنشائها قبل نحو 48 عامًا.

وتُعد مايكروسوفت ثاني شركة تصل إلى ذلك الإنجاز بعد آبل، بفضل الأداء الجيد لسهم الشركة، وخاصةً منذ مطلع العام الماضي.

وخلال السنوات الخمسة الماضية، ارتفع سعر سهم مايكروسوفت من نحو 100 دولارٍ أمريكي مطلع عام 2019 إلى سعره الحالي الذي يتجاوز 400 دولارٍ أمريكي تحت قيادة ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، الذي تولى مسؤولية الشركة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

ويرى مراقبون أن الصعود القوي لأسهم الشركة حديثًا مدفوع بالأساس بتركيز الشركة على قطاع الذكاء الاصطناعي، ورغبة كثير من المستثمرين في توجيه استثماراتهم إلى ذلك القطاع الواعد.

ويُعد مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot أحد أبرز منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة والموجهة إلى الأفراد والشركات على حدٍ سواء، كما يتوفر بإصدارات مدفوعة ضمن خطط “مايكروسوفت 365” للأفراد والأعمال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مايكروسوفت تسعى إلى إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها المختلفة الأخرى، وأبرزها نظام ويندوز ومتصفح إيدج ومحرك البحث بينج وغيرها.

وتعد مايكروسوفت نفسها أكبر المستثمرين في شركة OpenAI العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ إذ يبلغ إجمالي استثماراتها المُعلنة فيها ما يزيد على 13 مليار دولار أمريكي، كما تقدم لها البنية التحتية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها. ومن جهة أخرى، فإن مايكروسوفت تعتمد على نماذج OpenAI مثل GPT و DALL-E في منتجاتها المختلفة.