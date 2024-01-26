آبل تطلق تحديث iOS 17.4 التجريبي

أطلقت آبل تحديث iOS 17.4 التجريبي الذي يحمل الكثير من التغييرات المهمة، أبرزها التغييرات الجذرية المرتبطة بقانون الأسواق الرقمية DMA في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن أهم التغييرات الجديدة التي يحملها تحديث iOS 17.4 منح مستخدمي آيفون وآيباد القدرة على تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور، بالإضافة إلى السماح بمتاجر التطبيقات البديلة خلافًا لمتجر آب ستور الوحيد حاليًا.

ويتيح التحديث أيضًا السماح للمطورين بطرح متصفحات تعمل بمحرك بديل لمحرك WebKit الذي تعمل به كافة متصفحات الويب حاليًا في متجر آب ستور، مما قد يسمح بتوفر كثير من المتصفحات البديلة التي تعتمد بالأساس على محرك كروميوم مثل جوجل كروم وأوبرا، أو محرك Gecko الذي يعمل به متصفح موزيلا فايرفوكس، كما سيُمنح المستخدمون عدة طرح للدفع عند شراء التطبيقات والألعاب ودفع الاشتراكات بدلًا من إلزامهم بالدفع عبر متجر آب ستور.

وستكون تلك التغييرات حصرية لعملاء آبل في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، أما باقي دول العالم، ومنها الولايات المتحدة نفسها، فلن يستفيد المقيمون فيها من تلك التغييرات الجديدة، على الأقل في الوقت الحالي بعد صدور تحديث iOS 17.4.

وبجانب تلك التغييرات، سيأتي تحديث iOS 17.4 بعدد من المزايا الأخرى التي ستكون متاحة لكافة المستخدمين، ومنها إضافة بعض الرموز التعبيرية الجديدة، وخيار جديد في ميزة “حماية الجهاز المسروق” يتيح تفعيل التأخير الأمني لمدة ساعة عند محاولة تعطيل حماية الأجهزة المسروقة أو تغيير إعدادات الأمان على نحو دائم، حتى لو أُجري ذلك في المنزل أو أي مكان مألوف آخر.

ومن الجدير بالذكر أنه في الإصدار الحالي من ميزة “حماية الجهاز المسروق”، التي أُتيحت مع تحديث iOS 17.3 الأخير، يُفعل التأخير الأمني فقط عند محاولة السارقين العبث بالجهاز خارج الأماكن المألوفة.

وفي التحديث الجديد أيضًا باتت سيري قادرة على قراءة الرسائل بلغات مختلفة عن اللغة الأساسية المستخدمة في الجهاز، كما تتيح آبل خاصية عرض النص المصاحب للحلقات الصوتية في تطبيق “بودكاست”.

وأطلقت آبل النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 17.3 للمطورين، ومن المتوقع إطلاق المزيد من الإصدارات التجريبية لاحقًا قبل إطلاق التحديث على نحو نهائي.