آبل تسمح بتطبيقات بث الألعاب في متجر آب ستور

أعلنت شركة آبل رسميًا أنها باتت تقبل تطبيقات بث الألعاب في متجر آب ستور الخاص بها على نطاق عالمي، وذلك استجابةً لطلبات المطورين.

ويمهد هذا القرار الطريق إلى توفر خدمات بث الألعاب الشهيرة مثل Xbox Cloud Gaming و Nvidia GeForce NOW و Amazon Luna وغيرها كتطبيقات مستقلة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وكانت تلك الخدمات متاحة فقط لمستخدمي أجهزة آبل المحمولة عبر متصفح الويب، ولم تكن آبل تقبلها كتطبيقات في متجر آب ستور.

وسيكون بإمكان مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد الوصول إلى مجموعة واسعة من الألعاب المميزة وتشغيلها على خوادم مقدمي تلك الخدمات دون الحاجة إلى تنزيلها من خلال تطبيق واحد، كما تتيح تلك الخدمات ألعابًا ليست متاحة في متجر آب ستور نفسه، وأشهرها لعبة فورت نايت التي أُزيلت من المتجر منتصف عام 2020.

وقالت شركة آبل عبر موقعها الرسمي إنه يمكن للمطورين الآن تقديم تطبيق واحد للمتجر، وبث كافة الألعاب المتوفرة لديهم من خلاله.

وأضافت آبل أن تطبيقات بث الألعاب ستحتاج إلى الحفاظ على تصنيف عمري لأعلى محتوى مصنف حسب العمر مدرج في التطبيق، كما ستحتاج التطبيقات أيضًا إلى الالتزام بإرشادات مراجعة متجر التطبيقات.

وأعلنت آبل أيضًا أن التطبيقات والألعاب المصغرة وروبوتات الدردشة والمكونات الإضافية ستكون قادرة على استخدام نظام المدفوعات للمحتوى والخدمات الرقمية في متجر آب ستور في كافة أنحاء العالم.