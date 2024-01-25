وزارة الاتصالات السعودية تطلق مسارًا لتدريب الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالشراكة مع جوجل كلاود (Google Cloud) مسارًا تدريبيًا متخصصًا في مجالات تحليل لغة الآلة والذكاء الاصطناعي، في خطوة لتطوير الكوادر الوطنية السعودية وتمكينها من استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطورًا وتعظيم الفائدة من التقنيات الرقمية في تحسين بيئات الأعمال بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.

ويأتي البرنامج استكمالًا للشراكة الإستراتيجية مع جوجل كلاود وإطلاق خدماتها الجديدة في المملكة العربية السعودية لتقديم بنية تحتية سحابية آمنة، وتحفيز نمو الشركات في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لاقتصاد رقمي مستدام.

ويمتد البرنامج التدريبي لمدة 10 أسابيع كاملة، حيث سيحظى المتدربون المختارون في بداية البرنامج بالوجود في المقر الرئيس لشركة جوجل في وادي السيليكون في كاليفورنيا لأربعة أسابيع، ويتاح للمشتركين التعلم من خبراء جوجل المتخصصين، في مختبرات متخصصة تتسم بالتعاون والمشاركة وتبادل الخبرات، ثم يليها 6 أسابيع متواصلة من جلسات التدريب من بُعد، تتوج باختبارات تمكّنهم من الحصول على شهادات جوجل المتخصصة.

جوجل كلاود في السعودية:

افتتحت (جوجل كلاود) منطقة سحابية جديدة في مدينة الدمام السعودية خلال شهر نوفمر الماضي، لتقدم من خلالها خدماتها السحابية، التي تتمتع بأداء رفيع المستوى وزمن استجابة منخفض للعملاء من جميع الأحجام، بدءًا من مؤسسات القطاع العام والشركات الكبيرة، ووصولًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

معالي @aalswaha والرئيس التنفيذي لـ @googlecloud السيد توماس كوريان يدشنان منطقة Google Cloud في المملكة. #CloudForSaudiArabia pic.twitter.com/bu5Rr7MaiP — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) November 15, 2023

وتساهم هذه الخطوة في دعم مبادرات الأعمال الرقمية الواعدة، وتسريع عجلة الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال المختلفة في القطاعين العام والخاص، إذ تساعد هذه المنطقة السحابية مؤسسات القطاعين العام والخاص في السعودية في تحقيق أقصى فائدة من بياناتها، والاستفادة من قدرات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وصنع ثقافة ابتكار مدعومة ببنية تحتية حديثة ومستدامة تمتاز بأعلى المستويات من الأمان.