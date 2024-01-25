ميتا تطرح قيودًا صارمة على المراسلة للمراهقين

أعلنت ميتا أنها تطرح قيودًا جديدة على الرسائل المباشرة عبر فيسبوك وإنستاجرام للمراهقين لمنع أي شخص من مراسلتهم دون طلب.

وتقيد إنستاجرام قدرة البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا على مراسلة المراهقين الذين لا يتابعونهم.

وتطبق الحدود الجديدة على جميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا افتراضيًا. وقالت ميتا إنها تُخطر المستخدمين الحاليين بالتغيير عبر إشعار.

ويحصل مستخدمو ماسنجر على رسائل من الأصدقاء ضمن فيسبوك أو الأشخاص الموجودين في جهات الاتصال.

وتعمل ميتا أيضًا على زيادة قوة أدوات الرقابة الأبوية من خلال السماح للأوصياء بقبول أو رفض التغييرات التي أجراها المراهقون في الإعدادات الافتراضية للخصوصية.

وكان الأوصياء يتلقون إشعارًا في السابق عندما يغير المراهقون هذه الإعدادات، مع أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء بخصوصها.

وأعطت الشركة مثالًا على أنه يمكن للأوصياء منع التغييرات في حال محاولة مستخدم مراهق جعل حسابه عامًا بدلًا من جعله خاصًا، أو غيّر عنصر التحكم في المحتوى الحساس من “قليل” إلى “قياسي”، أو حاول تغيير عناصر التحكم بخصوص من يمكنه إرسال رسالة مباشرة إليه.

وطرحت ميتا أول مرة أدوات الإشراف الأبوي لمنصة إنستاجرام في عام 2022، مما أعطى الأوصياء فكرة عن استخدام أبنائهم المراهقين.

وقالت ميتا إنها تخطط أيضًا لإطلاق ميزة تمنع المراهقين من رؤية الصور غير المرغوب فيها وغير المناسبة في رسائلهم المباشرة التي يرسلها الأشخاص المتصلون بهم.

وأضافت الشركة أن هذه الميزة تعمل في المحادثات المشفرة من طرف إلى طرف أيضًا، وتعمل على منع المراهقين من إرسال هذه الأنواع من الصور.

ولم تحدد ميتا كيفية ضمان خصوصية المراهقين أثناء تنفيذ هذه المزايا، كما أنها لم تقدم تفاصيل بخصوص ما تعده غير مناسب.

وطرحت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أدوات جديدة لتقييد وصول المراهقين إلى محتوى بخصوص إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل عبر فيسبوك وإنستاجرام.