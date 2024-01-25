ما أسعار هواتف Galaxy S24 الجديدة من سامسونج في السعودية؟

فتحت سامسونج باب الحجز الأولي لهواتف (Galaxy S24) الجديدة في السعودية حتى 31 من يناير 2024، مع تقديم تخفيضات وعروض قيمة، كما تُقدم برنامجًا لاستبدال هاتفك القديم بهاتف جديد مع توفير مبلغ مالي كبير.

وقد كشفت شركة سامسونج عن سلسلة هواتف (Galaxy S24) الرائدة الجديدة يوم الأربعاء الماضي، التي تتميز هذا العام بتقديمها تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا بفضل المساعد الذكي (Galaxy AI)، الذي يقدم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المصممة لتسهيل حياة المستخدمين.

وكما هو معتاد في سلسلة (Galaxy S) الرائدة؛ جاءت سلسة (Galaxy S24) الجديدة في 3 إصدارات، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، تختلف من حيث الحجم والمواصفات والسعر.

لم يشهد هاتفا S24 و S24 Plus، وهما الطرازان الأساسيان في السلسلة هذا العام أي تغيير على مستوى التصميم أو المواصفات مقارنة بإصدارات العام السابق، في حين حصل هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر في السلسلة على العديد من الترقيات والمزايا الخاصة به مقارنة بإصدار العام الماضي، إذ غيرت سامسونج مادة التصنيع؛ وطورت تصميمه ليصبح أنحف، كما زودت الشاشة بطبقة حماية من زجاج (Corning Gorilla Glass Armor) الأقوى.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز (Galaxy S24 Ultra) بأنه أول هاتف من سامسونج يعمل بتقنية (WiFi 7)، في حين يعمل هاتفا S24 و S24 Plus بتقنية (WiFi 6E) كما في إصدارات العام الماضي.

تضم سلسلة (Galaxy S24) ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة، هي:

هاتف Galaxy S24 بشاشة يبلغ مقاسها 6.2 بوصات.

هاتف S24 Plus بشاشة يبلغ مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف S24 Ultra بشاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات.

ما أسعار هواتف سامسونج Galaxy S24 في السعودية؟

1- سعر (Galaxy S24):

يتوفر هاتف (Galaxy S24) الأصغر في السلسلة في موقع سامسونج السعودية بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان؛ هي: الأسود، والرمادي، والأصفر، والبنفسجي، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا عبر موقع سامسونج الإلكتروني، وهي: البرتقالي، والأخضر، والأزرق.

يمكنك حجز الهاتف الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر قدره 3249 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 128 جيجابايت، ويمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت بالسعر نفسه بدلًا من 3499 ريالًا، مما يوفر لك مبلغ 250 ريالًا والحصول على ضعف السعة التخزينية.

وستحصل على هدايا مجانية عند الحجز السابق وهي: حافظة للهاتف، وشاحن بقدرة تبلغ 25 واطًا (بدون سلك شاحن)، واشتراك لمدة عام كامل في خدمة (‎Samsung Care+‎)، بالإضافة إلى حسم يصل إلى 30% عند شراء ملحقات مختارة مع الهاتف.

كما تقدم سامسونج حسمًا إضافيًا عند شراء أكثر من هاتف من سلسلة جالاكسي S24 من متجرها الإلكتروني، فعند شراء هاتفين من السلسلة ستحصل على حسم يبلغ 2.5%، وعند شراء ثلاثة هواتف من السلسلة ستحصل على حسم يبلغ 5%.

وإذا قررت استبدال هاتف (Galaxy S) القديم بهاتف (Galaxy S24) الجديد ستحصل على قيمة مضافة تصل إلى 300 ريال سعودي، وسيُحول مبلغ الاستبدال إلى حسابك المصرفي المحدد بعد نجاح التقييم.

2- سعر (Galaxy S24 Plus):

يتوفر (Galaxy S24 Plus) في موقع سامسونج السعودية بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت. ويتوفر الهاتف بألوان هاتف (S24) نفسها.

يمكنك حجز الهاتف الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر قدره 3999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، ويمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت بالسعر نفسه بدلًا من 4499 ريالًا، مما يوفر لك مبلغ 500 ريالٍ والحصول على ضعف السعة التخزينية.

وستحصل على هدايا مجانية عند الحجز السابق وهي: حافظة للهاتف، وسماعات (Galaxy Buds2 Pro)، واشتراك لمدة عام كامل في خدمة (‎Samsung Care+‎)، بالإضافة إلى حسم يصل إلى 30% عند شراء ملحقات مختارة مع الهاتف.

3- سعر هاتف (Galaxy S24 Ultra):

يتوفر هاتف (Galaxy S24 Ultra) في موقع سامسونج السعودية بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

ويمكنك حجز الهاتف الآن في موقع سامسونج بسعر قدره 5399 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، أو يمكنك الحصول على عرض مضاعفة سعة التخزين الداخلية، إذ يمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت بسعر إصدار 256 جيجابايت، أو حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة واحد تيرابايت بسعر إصدار 512 جيجابايت، وستكون الأسعار كما يلي:

إصدار 256 جيجابايت بسعر قدره 5399 ريالًا سعوديًا.

إصدار 512 جيجابايت بسعر قدره 5399 ريالًا سعوديًا بدلًا من 5899 ريالًا.

إصدار 1 تيرابايت بسعر قدره 5899 ريالًا سعوديًا بدلًا من 6899 ريالًا.

وستحصل على هدايا مجانية عند الحجز السابق وهي: حافظة (Standing Grip) للهاتف، وسماعات (Galaxy Buds2 Pro)، واشتراك لمدة عام كامل في خدمة (‎Samsung Care+‎)، بالإضافة إلى حسم يصل إلى 30% عند شراء ملحقات مختارة مع الهاتف.

وإذا قررت استبدال هاتفك القديم بهاتف (Galaxy S24 Ultra) الجديد ستحصل على قيمة مضافة تصل إلى 500 ريال سعودي، وسيُحول مبلغ الاستبدال إلى حسابك المصرفي المحدد بعد نجاح التقييم.

ولتعرف كافة مواصفات ومزايا هواتف (Galaxy S24) الجديدة من سامسونج، يمكنك الاطلاع على المقالات التالية: