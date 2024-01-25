مايكروسوفت تجلب الاجتماعات الثلاثية الأبعاد إلى تيمز

أطلقت مايكروسوفت الاجتماعات الثلاثية الأبعاد الغامرة داخل منصة تيمز، وخرجت منصة الواقع المختلط للشركة Mesh من مرحلة المعاينة وأدمجتها الشركة ضمن تيمز للسماح للأشخاص بالتجمع في مساحات افتراضية باستخدام نظارة الرأس للواقع الافتراضي أو دونها.

وجلبت عملاقة البرمجيات الميتافيرس رسميًا إلى مكان العمل مع الإطلاق الكامل لمساحات الاجتماعات الافتراضية.

وقالت مايكروسوفت إن الاجتماعات في Mesh تمنح الموظفين شعورًا بالحضور المشترك، حتى عندما يكونون بعيدين جغرافيًا، مع مزايا، مثل الصوت المكاني الذي يضيف إحساسًا بالانغماس.

وتشبه تجربة منصة الواقع المختلط Mesh داخل تيمز إلى حد كبير النسخة المؤسسية من AltspaceVR، وهي منصة الواقع الافتراضي الاجتماعية التي استحوذت عليها مايكروسوفت في عام 2017 وأغلقتها قبل عام.

وتعمل اجتماعات Mesh الثلاثية الأبعاد في تيمز بطريقة فضلى مع نظارات الرأس للواقع الافتراضي، إذ تدعم مايكروسوفت نظارات كويست Quest من ميتا حاليًا.

ويمكنك المشاركة في الاجتماعات الافتراضية الثلاثية الأبعاد، كما تحاكي ميزة الصوت المكاني القدرة على إجراء المحادثات الخاصة التي تجريها في المكتب عن طريق الابتعاد عن زملاء العمل الآخرين في المساحة الافتراضية.

كما أن البيئات الثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص عبر ألعاب أو أسئلة لكسر الجمود للزملاء البعيدين الذين ربما لم تقابلهم سابقًا.

وتوفر مايكروسوفت جميع المزايا القياسية لمنصة الواقع المختلط Mesh، ويشمل ذلك المساحات الغامرة في تيمز، لمشتركي الأعمال في منصة تيمز.

وفي حال كنت تريد نشر مساحة غامرة مخصصة، فإنه يجب عليك الحصول على ترخيص Teams Premium.

وتعد منصة Mesh بمنزلة المستقبل الافتراضي لاجتماعات تيمز. ولا تزال Mesh موجودة بصفتها منصة تسمح للمطورين بالاستفادة من تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مع أن إدماجها في تيمز يعد الخطوة الطبيعية.

ولا تزال هناك أسئلة بخصوص اعتماد الشركات لهذه الأنواع من الاجتماعات الافتراضية، وتقول مايكروسوفت إن شركات Accenture و BP و Takeda و Mercy Ships تستخدم Mesh في الوقت الحالي، مع أن هذه الشركات تعد جزءًا صغيرًا من الشركات التي تستخدم تيمز يوميًا.

ويساعد التكامل في زيادة اعتماد الشركات لهذه الأنواع من الاجتماعات الافتراضية، مع أن Mesh في طريقها لتصبح إحدى مزايا تيمز بدلًا من كونها منصة مستقلة.