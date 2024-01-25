لينوفو تطلق حاسوبًا لوحيًا مزودًا باتصال 5G

أطلقت لينوفو جهازها الجديد المسمى M20 5G، وهو حاسوب لوحي من الفئة المتوسطة مزود بشاشة عالية الدقة واتصال 5G، من بين مزايا أخرى.

ويأتي إطلاق الحاسوب اللوحي الجديد M20 5G بعد إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر جهازها اللوحي الآخر المسمى Tab K11.

ويتميز جهاز لينوفو الجديد M20 5G بشاشة من فئة LCD بقياس قدره 10.4 بوصات وبدقة قدرها 1200 × 2000 بكسل، ومع ذلك، فإنه يتمتع بمستوى سطوع منخفض قدره 280 شمعة في المتر المربع فقط.

وزودت الشركة جهازها بالمعالج المسمى MT8791 من ميدياتيك، المعروف أيضًا باسم Kompanio 900T، الذي أعلنته ميدياتيك في عام 2021 ويحتوي مودمًا خلويًا متكاملًا.

ويستهدف هذا المعالج الأجهزة اللوحية شبه الرائدة، وهو مبني بالاعتماد على تقنية تصنيع TSMC البالغ قدرها 6 نانومتر.

ويتضمن المعالج وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى (نوى Arm Cortex-A78 العالية الأداء ونوى Arm Cortex-A55 العالية الكفاءة)، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Arm Mali G68 ووحدة معالجة الذكاء الاصطناعي من ميدياتيك MediaTek APU.

ويمكن لجهاز M20 5G الاتصال بشبكة الهاتف المحمول واستخدام معيار الاتصالات المحمولة من الجيل الخامس بفضل هذا المودم الخلوي المتكامل.

ويأتي الجهاز اللوحي بذاكرة وصول عشوائي قدرها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، يمكن توسيعها بمقدار 128 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويعد دعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G من المزايا البارزة لجهاز M20 5G، وتدعي لينوفو أن هذا الدعم يوفر سرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية مع زمن استجابة منخفض قدره 1 ميلي/ الثانية.

ويمكنك أيضًا الحصول على دعم معيار الشبكة اللاسلكية WiFi 5 بسرعة قصوى قدرها 866 ميجابت في الثانية.

وتشمل المزايا الرئيسية الأخرى كاميرا خلفية مزدوجة مع عدسة رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وأربعة مكبرات صوت عالية الجودة، وبطارية بسعة قدرها 7200 ميلي أمبير. وتدعي لينوفو أن البطارية يمكن أن تدوم ما بين 8 ساعات و 10 ساعات وتدعم معيار الشحن USB PD.

ويتوفر جهاز لينوفو الجديد للشراء بسعر قدره 340 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر قدره 395 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت وبسعر قدره 410 دولارات لنسخة 12 جيجابايت/512 جيجابايت.