سامسونج تطلق قرص SSD 990 EVO بسرعة قراءة مذهلة

كشفت شركة سامسونج عن قرص الحالة الصلبة الجديد 990 EVO، المصمم ليقدم أداءً قويًا للأعمال اليومية، وتحسين توافقه مع الحواسيب المكتبية والمحمولة، مع كفاءة أفضل في معدل استهلاك الطاقة.

يُعد قرص 990 EVO NVMe SSD حلًا مثاليًا لمجموعة متنوعة من المستخدمين سواء كنت تريد الاستفادة منه في تشغيل الألعاب، أو تحرير الفيديو والصور، أو نقل الملفات بأحجام كبرى، إلخ.

قال خوسيه هيرنانديز، المدير الأول لتسويق منتجات الذاكرة في شركة سامسونج: “يقدم قرص 990 EVO حل تخزين هجين يتيح لك سهولة الاستفادة منه مع مختلف الحواسيب بمرونة كبيرة. إن توازن هذه الأقراص بين الأداء وكفاءة الطاقة والموثوقية يجعلها اختيارًا متعدد الاستخدامات لمجموعة متنوعة من المهام اليومية، مثل تشغيل الألعاب، والمونتاج، وتحرير مقاطع الفيديو والصور، والمزيد”.

يبدو أن قرص 990 EVO سيكون بديلًا لقرص 970 EVO Plus الذي أطلق منذ 5 أعوام، خاصة أنه أول قرص تخزين SSD PCIe 5.0 من سامسونج. مع أن قرص 990 EVO ليس من أفضل الأقراص القادرة على الوصول إلى أداء قراءة وكتابة مثالية؛ لكنه يقدم أداءً ممتازًا خاصة أنه يدعم التوافق مع حاسوب مكتبي أو محمول يعمل بواجهة اتصال PCIe 4.0 أو PCIe 5.0.

وتؤكد سامسونج أن قرص 990 EVO يحقق تحسنًا في مستوى الأداء بنسبة قدرها 43% مقارنةً بقرص 970 EVO Plus. وتصل سرعة قراءة قرص 990 EVO إلى 5000 ميجابايت/ الثانية، أي أكثر بنسبة قدرها 42.8% من سرعة قراءة تصل إلى 3500 ميجابايت/ الثانية مع قرص 970 EVO Plus.

ويأتي أيضًا بسرعة كتابة تصل إلى 4700 ميجابايت/ الثانية. كما يأتي مع سرعة كتابة عشوائية تصل إلى 700 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية وسرعة قراءة عشوائية تصل إلى 800 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

من الواضح أن قرص 990 EVO يدعم 4 مسارات PCIe 4.0 أو مساري PCIe 5.0، وسبب اعتماد القرص على مساري PCIe 5.0 بدلًا من 4 مسارات قد يعود إلى محاولة سامسونج تخفيض معدل استهلاك الطاقة لهذا القرص مما يجعله قرص تخزين سريعًا وذا كفاءة طاقة ممتازة خاصة مع الحواسيب المحمولة، إذ تدعي سامسونغ أن قرص 990 EVO أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة قدرها 70%.

كما يدعم القرص ميزة Modern Standby، التي تضمن للحاسوب استئناف العمل بسرعة وعلى الفور حتى لو كان في وضع السكون أو في وضع الطاقة المنخفضة. وبفضل المبرد الفعال لقرص 990 EVO سيعمل القرص ضمن درجات حرارة منخفضة، مما يسمح للمستخدمين بالعمل دون أي تراجع في مستوى الأداء.

ويدعم أيضًا برنامج Samsung Magician الذي يراقب حالة القرص من ناحية الحرارة، ويمنحك سهولة نقل البيانات للترقية إلى قرص SSD بسهولة وأمان. بالإضافة إلى ذلك، يحمي كل البيانات الموجودة على القرص، ويراقب وضع القرص، ويوفر تحديثات البرامج الثابتة لضمان حماية بياناتك.

قرص SSD 990 EVO سيكون متاحًا بحجم قدره 1 تيرابايت بسعر يبلغ 124.99 دولارًا وبحجم قدره 2 تيرابايت بسعر يبلغ 209.99 دولارات، وهذا يعني استغناء سامسونج عن حجم 250 جيجابايت و 500 جيجابايت اللذين كانا متاحين سابقًا مع قرص 970 EVO Plus.