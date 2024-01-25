سامسونج تجلب Galaxy AI لأجهزة عام 2023

جلبت سلسلة Galaxy S24 من سامسونج مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعد بتجربة مستخدم معززة.

وتقتصر هذه المزايا في الوقت الحالي على سلسلة Galaxy S24، مع أن الشركة الكورية الجنوبية لديها أخبار سارة لأصحاب الهواتف الرائدة القديمة.

وأكد باتريك تشوميت، رئيس تجربة العملاء في سامسونج، في مقابلة مع موقع TechRadar تلقي الأجهزة الرائدة لعام 2023 مزايا Galaxy AI الجديدة.

وتشمل قائمة الأجهزة Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23 FE و Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 Plus و Galaxy Tab S9 Ultra.

وتحصل الأجهزة المذكورة على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر تحديث One UI 6.1 في النصف الأول من عام 2024.

ويعد الاستثناء المفاجئ هو أجهزة الشركة لعام 2022، ويشمل ذلك سلسلة Galaxy S22، مع أنها مؤهلة للحصول على تحديث One UI 6.1. والتزمت سامسونج الصمت بخصوص سبب هذا الإغفال.

وعند السؤال عن سلسلة Galaxy S22، صرح تشوميت بأن الشركة تقصر الطرح الأولي لمزايا Galaxy AI على أجهزة الجيل الأخير في الوقت الحالي.

ويترك هذا الأمر أصحاب سلسلة Galaxy S22 في طي النسيان، ويجعلهم غير متأكدين إذا كانوا سيختبرون لاحقًا الإمكانات الكاملة لأجهزتهم.

ويزداد الارتباك عند معرفة أن هاتف Galaxy S23 FE مضمن في عملية الطرح، وهو مزود بمعالج Exynos 2200 المستخدم ضمن سلسلة Galaxy S22 في بعض المناطق.

ومن الممكن أن يحصل مالكو سلسلة Galaxy S22 لاحقًا على Galaxy AI، مع أن سامسونج لم تقدم أي جدول زمني أو ضمان محدد.

ولا يبدو أن العتاد هو السبب الذي يجعل سامسونج تقصر هذه المزايا على الأجهزة الحديثة، وقد يتعلق ذلك بالتكلفة.

وتتطلب معظم مزايا Galaxy AI العمل في السحابة، وتحديدًا عبر نماذج Gemini من جوجل غير المجانية.

وتروج سامسونج نفسها أن هذه المزايا قد تتطلب الدفع لاحقًا، مع أنه لا توجد معلومات بخصوص موعد سريان مفعول الدفع.

وفيما يلي ملخص سريع لمزايا Galaxy AI القادمة إلى المزيد من أجهزة جالاكسي:

Circle to Search: تتيح هذه الميزة استخدم إصبعك لرسم دائرة حول كائن أو نص ضمن الشاشة لمعرفة المزيد عنه فورًا.

الترجمة المباشرة: تتيح هذه الميزة ترجمة المحتوى المنطوق والمكتوب في الوقت الفعلي، سواء أثناء الاتصال بالإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، ويمكنك الدردشة مع أشخاص بلغات مختلفة، وفهم اللافتات والقوائم، وترجمة المستندات.

مساعد الدردشة: تتيح هذه الميزة ترجمة الرسائل تلقائيًا أثناء الدردشة، دون التبديل بين اللغات.

مساعد الملاحظات: تتيح هذه الميزة تلخيص ملاحظاتك وتنظيمها، مما يسهل مراجعتها والعثور على ما تحتاجه.

مساعد التسجيل الصوتي: تتيح هذه الميزة تحويل تسجيلاتك الصوتية إلى نص مع تحديد المتحدث، والحصول على نصوص التسجيلات، وترجمة التسجيلات، وتلخيص النقاط الرئيسية.