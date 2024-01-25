جوجل تتيح لهاتفها الذكي تتبع درجة حرارة جسمك

طرحت جوجل تحديثها الأول لعام 2024 لهواتف Pixel، وهو يوفر مزايا صحية جديدة وأدوات للذكاء الاصطناعي.

وتجلب الشركة ميزة مقياس الحرارة الفعلي لجهاز Pixel 8 Pro، وتعتمد هذه الميزة على مستشعر درجة الحرارة الموجود ضمن الجهاز، مما يتيح تتبع درجة حرارة جسم الإنسان.

ويستطيع هاتف Pixel 8 Pro الآن قراءة درجة حرارة جسم الإنسان.

ووفقًا للملاحظات الرسمية، فإن هذه ميزة طبية، مما يعني أنها ربما حصلت على موافقة رسمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأصبح بإمكان مستخدمي Pixel 8 Pro الوصول إلى تطبيق ميزان الحرارة لإجراء فحص لدرجة حرارة جبهتهم.

ويتيح لك تطبيق ميزان الحرارة أيضًا حفظ هذه النتائج في حساب فيتبيت للسماح بتتبع الصحة بطريقة فضلى.

وتشير جوجل إلى أن الميزة يمكن أن تقدم قراءات دقيقة لدرجة حرارة الجسم، مع أن هذا الادعاء لم يؤكد بعد باستخدام مقياس حرارة طبي.

ويستطيع جهاز الاستشعار قياس درجة حرارة جسم الإنسان باستخدام الأشعة تحت الحمراء، ويمكن أن يأخذ حرارة بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و 200 درجة مئوية.

ولا يزال من غير الواضح إذا كانت هذه الميزة دقيقة تمامًا للبشر، لذا لا ينبغي استبدال هاتفك الذكي بمقاييس الحرارة الفعلية لأي استخدام طبي.

وتجرب جوجل شريحة Tensor G3 من خلال إضافة ميزة البحث العاملة بالذكاء الاصطناعي Circle to Search.

ويمكنك من خلال هذه الميزة رسم دائرة فوق شيء ما ضمن شاشة هاتفك ليبحث الذكاء الاصطناعي عن الصورة أو النص أو أي شيء آخر حددته.

وتحول ميزة Photomoji صورك المفضلة إلى رموز تعبيرية أو ردود أفعال.

وتشبه ميزة Magic Compose أداة Magic Editor، مع أنها خاصة بالنصوص. وتقول جوجل إن الأداة تصنع استجابات منمقة ومقترحة مع سياق رسائلك.

وتجلب جوجل أيقونة المشاركة السريعة Quick Share التي تعرض لك قائمة بالأجهزة القريبة التي يمكنك مشاركة المحتوى معها.

وتعمل جوجل على تضمين هذه الميزة في الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز.