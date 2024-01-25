تقنية إنفيديا ريفليكس تدعم أكثر من 100 لعبة 

تُعد تقنية (إنفيديا ريفليكس) NVIDIA Reflex ثورة حقيقية في عالم الألعاب الإلكترونية، إذ تعمل على تقليل زمن استجابة النظام في بطاقات الرسومات (GeForce) والحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب. وتسمح هذه التقنية للأحداث في اللعبة بالعمل بنحو أسرع، مما يمنح المستخدمين ميزة تنافسية في المباريات المتعددة اللاعبين.

ويمثل هذا الأسبوع علامة فارقة مع تقنية (إنفيديا ريفليكس)، إذ أصبحت تدعم الألعاب التالية: Layers of Fear، و SCUM، و Squad مما يرفع عدد الألعاب المدعومة إلى أكثر من 100 لعبة.

كما يصادف هذا الأسبوع أيضًا إطلاق البطاقة الرسومية (GeForce RTX 4070 SUPER) الجديدة، ومعها يأتي برنامج تشغيل (Game Ready Driver) الجديد، والمزيد من ألعاب DLSS.

(إنفيديا ريفليكس) تدعم أكثر من 100 لعبة:

يستخدم أكثر من 90% من اللاعبين بطاقات (GeForce)، ويفعّلون تقنية (إنفيديا ريفليكس) في 9 من أفضل 10 ألعاب تصويب تنافسية حتى يحصلوا على زمن استجابة أقل في النظام. وفي عام 2023 وحده، لعب أكثر من 50 مليون لاعب باستخدام بطاقات GeForce أكثر من 10 مليارات ساعة من ألعابهم المفضلة مع استجابة متزايدة بفضل تقنية ريفليكس.

لذلك يستمر اعتماد تقنية (إنفيديا ريفليكس) في الألعاب بما يشمل: Layers of Fear و SCUM و Squad، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم كل من Horizon Forbidden West Complete Edition و NAKWON: LAST PARADISE الدعم عند الإصدار.

ولا يقتصر الأمر على الألعاب فقط، إذ تتمتع شاشات G-SYNC المزودة بتقنية (إنفيديا ريفليكس) بأعلى معدلات التحديث مع وضوح ممتاز للصورة، كما أن ماوس الألعاب المزودة بتقنية (إنفيديا ريفليكس) مُجهزة لتحسين اللعب. إذ توفر الشاشات وأجهزة الماوس المتوافقة مع التقنية أفضل طريقة لقياس زمن استجابة النظام باستخدام (Reflex Analyzer).

ويشهد هذا الشهر أيضا إطلاق ماوس جديدة تدعم هذه التقنية، وهي ماوس (HyperX Pulsefire Haste 2 Mini – Wireless Gaming Mouse) التي يبلغ وزنها 59 جرامًا فقط، وتمتاز بسرعة تتبع تزيد على 650 نقطة في البوصة، ويمكن أن تصل إلى (DPI 26,000).

إطلاق بطاقة GeForce RTX 4070 SUPER:

كشفت شركة إنفيديا خلال مشاركتها في معرض CES 2024 في بداية شهر يناير الجاري عن ثلاث بطاقات جديدة في سلسلة (GeForce RTX 40)، وهي: GeForce RTX 4080 SUPER، و GeForce RTX 4070 Ti SUPER، و GeForce RTX 4070 SUPER.

وقد أطلقت خلال هذا الأسبوع بطاقة GeForce RTX 4070 SUPER بسعر يبدأ من 599 دولارًا. وتمتاز هذه البطاقة بدعمها عددًا أكبر بنسبة تبلغ 20% من النوى مقارنة ببطاقة GeForce RTX 4070، وهي رائعة للعب بأقصى الإعدادات بدقة تبلغ 1440 بكسلًا في أقوى الألعاب.

وفي الألعاب الثقيلة من الناحية الرسومية، تكون بطاقة GeForce RTX 4070 SUPER أسرع من بطاقة GeForce RTX 3090 مع استخدام جزء صغير من الطاقة، ومع ألعاب DLSS 3 تكون أسرع بمقدار 1.5 مرة.

ولدعم إطلاق بطاقة GeForce RTX 4070 SUPER الجديدة، أصدرت إنفيديا برنامج تشغيل جديدًا يُسمى (Game Ready Driver) لتشغيل الألعاب، كما قدمت المزيد من ألعاب DLSS.