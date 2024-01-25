بورشه تكشف عن سيارتها الكهربائية ماكان

كشفت بورشه عن سيارة الدفع الرباعي ماكان، وهي سيارتها الكهربائية الثانية القادمة بسعر قدره 80450 دولارًا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحول فيها شركة صناعة السيارات الرياضية إحدى سياراتها الموجودة سابقًا إلى سيارة كهربائية.

وتحتوي سيارة ماكان الجديدة على بطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط، منها 95 كيلوواط قابلة للاستخدام، ومعمارية بقوة قدرها 800 فولط لإمكانيات الشحن السريع.

وتقول بورشه إن سيارة ماكان قادرة على قبول ما يصل إلى 270 كيلوواط من الشحن السريع، ويمكن شحن البطارية من 10 في المئة إلى 80 في المئة خلال مدة قدرها 21 دقيقة فقط.

وتعد سيارة ماكان الكهربائية السيارة الكهربائية الثانية التي تعمل بالبطارية التي تبيعها بورشه، إلى جانب السيارة المسماة تايكان، التي طرحتها أول مرة في عام 2019.

وتبني بورشه سيارة ماكان الكهربائية بالاعتماد على منصتها المسماة PPE، التي طورتها بالاشتراك مع أودي. وتقول بورشه إنها ستصدر النطاق المقدر عندما تقترب السيارة من مرحلة التسليم.

ويتيح مفتاح الجهد العالي الموجود في البطارية الشحن البنكي في محطات الشحن بقوة قدرها 400 فولط من خلال تقسيم البطارية بقوة قدرها 800 فولت إلى بطاريتين، كل منها بجهد اسمي يبلغ قدره 400 فولط.

وتبني بورشه نسختين من السيارة مزودتين بمحركين مزدوجين للدفع الرباعي، وهما ماكان 4 وماكان توربو.

وتولد ماكان 4 قوة قدرها 300 كيلوواط، أو 402 حصان، و 479 رطلًا من عزم الدوران، وقادرة على التسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثوانٍ، وتحقق سرعة قصوى قدرها 219 كم في الساعة.

في حين تنتج ماكان توربو قوة قدرها 470 كيلوواط، أو 630 حصانًا، و 833 رطلًا من عزم الدوران، وتصل إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 3.1 ثوان، وتحقق سرعة قصوى قدرها 260 كم في الساعة.

ويأتي كلا النموذجين مجهزين بنظام تعليق هوائي ونظام التحكم الإلكتروني بالتخميد من بورشه قياسيًا.

وتقول بورشه إن نظام الإدارة يتميز بمخمدات بتقنية الصمامين، مما يؤدي إلى نطاق واسع بين الراحة والأداء وخصائص متميزة بين برامج القيادة المختلفة.

وأوضحت بورشه أن سيارة ماكان تأتي أول مرة بنظام التوجيه الاختياري للمحور الخلفي، الذي يتيح زاوية توجيه قصوى قدرها 5 درجات.

ويسمح ذلك بدائرة دوران قدرها 36.4 قدمًا في حركة المرور في المناطق الحضرية وعند المناورة، بمساعدة توجيه المحور الأمامي.

وتضيف بورشه نسخة جديدة كليًا من شاشة العرض الأمامية، التي تقارنها الشركة بالواقع المعزز. وتظهر أسهم التنقل الافتراضية على مسافة قدرها 32.8 قدمًا وتتوافق مع حجم شاشة بقياس قدره 87 بوصة. ويبلغ حجم الشاشة المركزية التي تعمل باللمس 12.6 بوصة، في حين يبلغ قياس شاشة العدادات مقدار 10.9 بوصات.

وتقول شركة صناعة السيارات إن سعر ماكان 4 يبدأ من 80450 دولارًا، في حين يبدأ سعر ماكان توربو من 106950 دولارًا.