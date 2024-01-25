بطاقة AMD RX 7600 XT متاحة للبيع في الأسواق بسعر يبدأ من 329 دولارًا

بعد أن كشفت AMD عن البطاقة الرسومية Radeon RX 7600 XT ضمن معرض CES 2024، أصبحت هذه البطاقة الرسومية ابتداءً من هذه اللحظة متاحة للبيع في الأسواق بسعر يبدأ من 329 دولارًا.

صُممت بطاقة RX 7600 XT لتحقيق تجربة اللعب المثلى مع ألعاب AAA بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا، كما سيكون بمقدور المستخدم تشغيل الألعاب أيضًا بدقة عرض قدرها 1440 بكسلًا بإعدادات رسومية عالية دون أي مشكلة.

كما يمكن الاستفادة من التقنيات المتنوعة مثل: تقنية AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) في الألعاب التي تدعمها، وتقنية AMD Fluid Motion Frames في جميع الألعاب المستندة إلى مكتبة DirectX 12 و DirectX 11 تقريبًا، بالإضافة إلى تحسين أداء خاصية HyperRX التي تتضمن مجموعة من ابتكارات AMD مثل Radeon Supersolution و Anti-Lag و Radeon Boost لتحقيق معدل الإطارات المناسب مع مختلف الألعاب المدعومة.

تعتمد بطاقة Radeon RX 7600 XT على وحدة معالجة الرسوم Navi 33 بدقة تصنيع تبلغ 6 نانومتر مستندة إلى معمارية RDNA 3.

وحدة معالجة الرسوم Navi 33 تحتوي على 32 وحدة حوسبة بما يعادل 2048 نواة، و 64 وحدة مسرعة للذكاء الاصطناعي، و 32 وحدة مسرعة لتتبع الأشعة، و 128 وحدة TMU، و 64 وحدة ROP.

كما تعتمد بطاقة RX 7600 XT على ذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 16 جيجابايت، بسرعة قدرها 18 جيجابت/ الثانية، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 288 جيجابايت/ الثانية. تعمل الذاكرة المخبأة Infinity Cache بحجم قدره 32 ميجابايت على دعم واجهة الذاكرة التي تبلغ 128 بتًا، ويبدو أن الهدف الآخر لرفع حجم الذاكرة حتى 16 جيجابايت هو حاجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى هذا الحجم الضخم.

هذه البطاقة متاحة الآن لدى كبار صانعي البطاقات الرسومية بتصميم احترافي وبسعر يبدأ من 329 دولارًا.