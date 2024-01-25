بطاقة إنفيديا RTX 4070 Ti SUPER متاحة للبيع في الأسواق بسعر يبدأ من 799 دولارًا

في 17 من يناير أطلقت إنفيديا البطاقة الرسومية RTX 4070 SUPER وأصبحت متوفرة في الأسواق بسعر يبدأ من 599 دولارًا، واليوم تعلن أن البطاقة الرسومية RTX 4070 Ti SUPER أصبحت متاحة أيضًا في الأسواق بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

تعد سلسلة بطاقات RTX 40 SUPER، المستندة إلى معمارية Ada Lovelace، ترقية جيدة لمن يبحث عن مستوى أداء أفضل من سلسلة بطاقات RTX 40 أو RTX 30.

كما تؤكد إنفيديا أن أفضل جودة بصرية في عالم الألعاب يمكن الحصول عليها مع تقنيات مثل: NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution و Frame Generation و Ray Reconstruction، ولا ننسى تقنية تتبع الأشعة التي نجدها مدعومة مع ألعاب مثل: Diablo IV و Pax Dei و Horizon Forbidden West.

ومن مزايا تقنية DLSS اعتمادها على الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع توليد 7 من أصل 8 بكسلات، مما يؤدي إلى تسريع تقنية تتبع الأشعة بما يصل إلى أربعة أضعاف مع جودة صورة فضلى.

تُعد البطاقة الرسومية RTX 4070 Ti SUPER البطاقة المثالية لتحقيق أقصى معدل إطارات مع دقة عرض قدرها 1440 بكسلًا، مع قدرتها طبعًا على تشغيل الألعاب بدقة عرض قدرها 4K.

وبالمقارنة ببطاقة RTX 4070 Ti، فهي تحتوي على عدد أضخم من النويات، وذاكرة GDDR6X بحجم قدره 16 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 256 بتًا، مما يمنح زيادة كبرى في عرض النطاق الترددي للذاكرة يصل إلى 672 جيجابايت/ الثانية.

هذه البطاقة أسرع بمقدار 1.6 مرة من بطاقة RTX 3070 Ti و أسرع بمقدار 2.5 مرة عند استخدام تقنية DLSS 3. البطاقة الرسومية RTX 4070 Ti SUPER ستكون متاحة للبيع بدءًا من 24 من يناير بسعر قدره 799 دولارًا.

التصميم الاحترافي لبطاقة RTX 4070 Ti SUPER سيكون متاحًا من كبار صانعي البطاقات الرسومية مثل: ASUS و Colorful و Gainward و GALAX و GIGABYTE و INNO3D و KFA2 و MSI و Palit PNY و ZOTAC، وبسعر يبدأ من 799 دولارًا.