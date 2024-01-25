“اتصالات من إي آند” تنجح في أول تطبيق لتقنية 50G PON في الشرق الأوسط

أعلنت شركة (اتصالات من إي آند) نجاح أول اختبار لتقنية (50G PON) في خدمات النطاق العريض الثابت في الشرق الأوسط، التي ستوفر في المستقبل سرعات اتصال فائقة عبر شبكات الألياف الضوئية للأفراد والأعمال، تصل إلى 50 جيجابت في الثانية.

وتصل سرعة تقنية (PON) للألياف الضوئية إلى أكثر من 1 جيجابت في الثانية، بارتفاع يقدر بنحو 100% عما سبق، ومن المتوقع أن تُرقى أجيال تقنية (PON) مرة كل 8 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك نظرًا إلى الزيادة المستمرة في طلب خدمات إنترنت النطاق العريض.

شبكة (50G PON):

يصنف قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات؛ شبكة (50G PON) بوصفها الجيل المقبل من تقنية الألياف الضوئية. كما تصنّف هذه التقنية على أنها إحدى التقنيات الرئيسية لشبكات الجيل الخامس الثابتة والمتطورة (F5G-A)، التي حددها المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI).

وأكد خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي آند، أهمية هذه التقنية، قائلًا: “تنتشر تقنية (XG S-PON) حاليًا على نطاق واسع، ومع التطور السريع للخدمات الرقمية الجديدة في السنوات الأخيرة، مثل: الشاشات الثلاثية الأبعاد بدقة 8K التي لا تحتاج إلى نظارات مخصّصة لها، والتخزين السحابي الفائق السرعة، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أصبح البحث والتطوير في مجال تقنيات الوصول إلى الجيل المقبل من الشبكات والتقنيات يحظى بأهمية متزايدة، ولهذا السبب تأتي تقنية الألياف الضوئية (50G PON) كخيار مناسب في هذا القطاع. وبالمقارنة بشبكة الألياف الضوئية السابقة، فإن تقنية (50G PON) تعزز زيادة عرض النطاق الترددي بمقدار خمس مرات كما تخفّض زمن الاستجابة بنحو 10 مرات أيضًا”.

وأضاف: “تستثمر اتصالات من إي آند بنحو مستمر في شبكتها وتقنياتها، كجزء من تحولها إلى شركة اتصالات رقمية. ويساهم اعتمادنا على أحدث التقنيات (50G PON) في دعمنا لتقديم خدمات رقمية متميزة لعملائنا، إذ توفر التقنية في المستقبل سرعات تنزيل تصل إلى 50 جيجابت في الثانية، الأمر الذي سيرتقي بتجربتهم إلى مستويات متميزة”.

وأجرت اتصالات من إي آند اختبارات على مختلف قدرات تقنية (50G PON) وأظهرت جميع المؤشرات خلال الاختبارات تسجيل هذه التقنية لمستويات رائدة لم يسبق تسجيلها في هذا القطاع. إضافةً إلى ذلك، فإن ميزانية الطاقة الضوئية لهذه التقنية تتوافق مع مواصفات تطبيق شبكة التوزيع الضوئية (ODN)، مما يدعم توافقها وتكاملها مع التقنية السابقة.