إنفيديا تستخدم الذكاء الاصطناعي لترقية المحتوى

أطلقت إنفيديا الميزة الجديدة RTX Video HDR لجميع مالكي وحدة معالجة الرسومات RTX.

وتستخدم RTX Video HDR الذكاء الاصطناعي لتحويل الفيديو ذي النطاق الديناميكي القياسي SDR الذي يشغل في متصفحات الإنترنت إلى فيديو نطاق ديناميكي عالٍ HDR عبر الشاشة المتوافقة مع HDR10 مع تمكين HDR في نظام التشغيل ويندوز.

وتعتمد RTX Video HDR على الطريقة نفسها التي تستخدمها تقنية RTX Video Supersolution من إنفيديا لترقية مقاطع فيديو الويب القديمة غير الواضحة.

وتعد RTX Video HDR جزءًا من برنامج التشغيل Game Ready برقم الإصدار 551.23، وتعمل الميزة عبر متصفحات جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج.

وتضيف الميزة تفاصيل لونية دقيقة إلى مقاطع فيديو يوتيوب، بدقة قدرها 4K، غير المحملة على أنها فيديوهات HDR.

وتتشابه نتائج RTX Video HDR مع النتائج التي قدمتها RTX Video Supersolution فيما يتعلق بترقية مقاطع فيديو يوتيوب القديمة وتحسينها.

وفي حال كان لديك شاشة متوافقة مع HDR ووحدة معالجة رسومات من فئة RTX، فإن بإمكانك تنزيل برنامج التشغيل Game Ready برقم الإصدار 551.23 من إنفيديا والتوجه إلى لوحة تحكم إنفيديا لتمكين RTX Video HDR.

وتوجد الميزة ضمن خيارات ضبط إعدادات صورة الفيديو في لوحة تحكم إنفيديا، في الموقع نفسه الذي توجد فيه خيارات تقنية RTX Video Supersolution.

وبطريقة تشابه العديد من مزايا إنفيديا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن RTX Video HDR تتطلب وحدة معالجة رسومات من فئة RTX نظرًا إلى أنها تستفيد من Tensor Cores التي بدأت إنفيديا بشحنها أول مرة في وحدات معالجة الرسومات RTX 20-series.

وتستخدم إنفيديا أيضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي لنظام DLSS لتحسين معدلات الإطارات وجودة الصورة في الألعاب.

وأطلقت إنفيديا نظام DLDSR في عام 2022 لتحسين جودة الصورة من خلال عرض الألعاب بدقة مرتفعة.

ويتضمن تطبيق Nvidia Broadcast أيضًا ميزة Eye Contact التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير شعور التواصل البصري أثناء المكالمات المرئية.

ويضيف برنامج التشغيل Game Ready برقم الإصدار 551.23 من إنفيديا أيضًا دعمًا لوضع زمن الاستجابة المنخفض جدًا Ultra Low Latency مع ألعاب DirectX 12.

وتستطيع تمكين هذا الوضع في الألعاب التي لا توفر دعمًا لميزة Nvidia Reflex؛ لأنه يقلل من وقت قائمة الانتظار مباشرةً على مستوى برنامج التشغيل بدلًا من إدارة اللعبة لقائمة الانتظار.