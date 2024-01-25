أوبو تتوصل إلى اتفاق مع نوكيا بشأن براءات الاختراع

أعلنت شركتا أوبو ونوكيا توصلهما إلى اتفاق بشأن براءات الاختراع المتنازع عليها طوال السنوات الماضية.

وعقدت الشركتان اتفاقًا تمنح نوكيا أوبو بموجبه تراخيص براءات اختراع شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها.

وخلال السنوات الماضية، برزت منازعات قضائية بين الشركتين أدت في النهاية إلى منع مبيعات هواتف أوبو في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا. ويبدو أن الاتفاق الأخير يتضمن حل النزاعات القضائية بين الشركتين في أوروبا.

وليس هناك تصريحات رسمية بشأن موعد عودة أوبو مرة أخرى إلى الأسواق التي توقفت مبيعاتها فيها.

ومن الجدير بالذكر أن وكالة رويترز أشارت إلى أنه بموجب الاتفاق الجديد، ستدفع أوبو لنوكيا “مدفوعات تعويضية لتغطية فترات عدم الدفع”. وقالت نوكيا أيضًا على نحو مباشر إن الصفقة “تحل جميع الدعاوى القضائية المعلقة بشأن براءات الاختراع بين الطرفين، في كافة الساحات القضائية”.

وقالت أوبو: “يسعدنا أن نتوصل إلى اتفاقية الترخيص المتبادل لبراءات الاختراع العالمية مع شركة نوكيا، التي تتضمن براءات الاختراع الأساسية القياسية لشبكات الجيل الخامس، وهي تعكس الاعتراف والاحترام المتبادلين للملكية الفكرية للطرفين، وتضع الأساس للتعاون المستقبلي بين أوبو ونوكيا”.

ودعت أوبو إلى فرض رسوم معقولة لحقوق الملكية الفكرية لحل النزاعات من خلال المفاوضات الودية.

وكانت شائعات سابقة قد أفادت بأن شركة أوبو تعتزم مغادرة السوق الأوروبية كاملةً، لكن الاتفاق الجديد ينفي تلك الشائعات.

ونشبت نزاعات مشابهة بين شركة نوكيا وشركتي ون بلس وفيفو، أدت أيضًا في النهاية إلى إيقاف مبيعات الشركتين في ألمانيا.