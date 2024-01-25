تحظى هواتف سامسونج الرائدة بشعبية كبيرة لما تحويه من مزايا قوية. وبالإضافة إلى الهواتف الرائدة، تُنتج سامسونج مجموعة من الهواتف التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى الهواتف المنخفضة السعر التي تُباع بأسعار أقل بنحو ملحوظ من أسعار الهواتف الأخرى من سامسونج، لكنها تتضمن مزايا جيدة.

العديد من هواتف سامسونج المنخفضة السعر التي تندرج ضمن سلسلة A تأتي بتصاميم مشابه لتصاميم الطرز الرائدة، وتدعم شبكات الجيل الخامس، وتعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد وواجهة المُستخدم One UI؛ مما يمنحك تجربة استخدام قريبة من تجربة استخدام الهواتف الرائدة.

ومع أن الهواتف المنخفضة السعر ليست بالقوة نفسها التي تتمتع بها الهواتف الرائدة، ولا تحتوي على كاميرات متطورة، فإنها قادرة على إكمال المهام اليومية دون أي مشكلات، وهي مناسبة لذوي الدخل المحدود.

وفيما يلي سنذكر 5 من أفضل هواتف سامسونج المنخفضة السعر:

1- هاتف Galaxy A54 5G:

يأتي هاتف Galaxy A54 بالتصميم ذاته الخاص بجهازي Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus، ويضم شاشة تأتي مقاس قريب جدًا من مقاس شاشة إس23 بلس.

تغطي الجهة الأمامية من هذا الهاتف طبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 5)، والجهة الخلفية محمية بطبقة زجاجية من النوع ذاته، ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

يضم هاتف Galaxy A54 شاشة من نوع (Super AMOLED) تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة في المتر المربع، وتدعم تقنية +HDR10.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Exynos 1380) الثماني النوى، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يُباع هاتف Galaxy A54 بسعر يبدأ من 1299 ريالًا سعوديًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين الطراز السابق A53، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A53“.

2- هاتف Galaxy A14 5G:

يأتي هاتف Galaxy A14 5G بتصميم أنيق يشبه تصميم هاتف Galaxy S23 الرائد، ويحتوي على سمات مميزة، مثل: فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية ومقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، بالإضافة إلى أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهي مزية بارزة لا تتوفر في جميع الهواتف المنخفضة السعر.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (PLS LCD) تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هاتف Galaxy A14 5G بمعالج (MediaTek Dimensity 700) الثماني النوى، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

يُباع هاتف Galaxy A14 5G بسعر قدره 599 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A14 5G“.

3- هاتف Galaxy A23 5G:

يُعدّ هاتف Galaxy A23 5G من أفضل الهواتف المنخفضة السعر التي تدعم شبكات الجيل الخامس (5G). ويعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (PLS LCD) تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يتوفر هذا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية. ويضم هذا الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

يُباع هاتف Galaxy A23 5G بسعر قدره 899 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

4- هاتف Galaxy A13 5G:

يشترك هاتف Galaxy A13 5G مع هاتف Galaxy A14 5G بالعديد من المواصفات، فهو يضم شاشة من نوع (PLS LCD) تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويعمل أيضًا بالمعالج نفسه الذي يعمل به هاتف Galaxy A14 5G وهو معالج (MediaTek Dimensity 700) الثماني النوى، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

يُباع هاتف Galaxy A13 5G بسعر قدره 649 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين طراز A14، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A13 5G و Galaxy A14 5G“.

5- هاتف Galaxy A34 5G:

يتشابه تصميم هاتف سامسونج Galaxy A34 5G مع تصميم هاتف Galaxy S23 الرائد، ويأتي مع شاشة محمية بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 5)، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

يشترك هذا الهاتف مع هاتف Galaxy A54 في العديد من المواصفات فيما يتعلق بالشاشة؛ إذ يحتوي كلاهما على شاشات من نوع (Super AMOLED) تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف Galaxy A34 بمعالج (Dimensity 1080) من MediaTek الثماني النوى، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

يُباع هاتف Galaxy A34 5G بسعر قدره 999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين طراز A54، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A34“.