آبل تسمح بتنزيل التطبيقات دون استخدام App Store

تجري آبل تغييرات كبيرة على متجرها للتطبيقات والأجزاء الأساسية الأخرى لنظام iOS في أوروبا استجابةً لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وتسمح الشركة بدءًا من شهر مارس للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي بتنزيل التطبيقات وإجراء عمليات شراء من خارج متجرها للتطبيقات.

وتختبر آبل العديد من هذه التغييرات في الإصدار التجريبي iOS 17.4، الذي أصبح متاحًا الآن للمطورين.

وقاومت آبل منذ مدة طويلة العديد من هذه التغييرات بحجة أنها تجعل المستخدمين عرضة لعمليات الاحتيال والبرمجيات الضارة وغيرها من مشكلات الخصوصية والأمان.

ورضخت الشركة بفضل قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يدخل حيز التنفيذ في تاريخ 7 من مارس.

وأوضح فيل شيلر في بيان أن آبل لا تزال تعتقد أن بعض هذه التغييرات، مثل فتح متجرها للتطبيقات، تشكل خطرًا على المستخدمين.

وقال شيلر: “تتوافق التغييرات التي نعلنها اليوم مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي. نحاول المساعدة في حماية مستخدمي الاتحاد الأوروبي من تهديدات الخصوصية والأمان المتزايدة التي لا يمكن تجنبها والتي تجلبها هذه اللائحة”.

ويستطيع المطورون أول مرة تلقي المدفوعات وتوزيع التطبيقات من خارج متجر تطبيقات آبل.

وتستمر آبل بفرض عملية مراجعة للتطبيقات التي لا تأتي من خلال متجرها، وتستخدم عملية المراجعة، المسماة “التوثيق”، الأتمتة والمراجعين البشريين، وتركز على سلامة المنصة وحماية المستخدمين من أشياء، مثل البرامج الضارة.

وتشير الشركة إلى تراجع قدرتها على معالجة المخاطر الأخرى، مثل التطبيقات المتضمنة عمليات احتيال وإساءة استخدام، أو التي تعرّض المستخدمين لمحتوى غير مشروع أو مرفوض أو ضار.

وتعمل الشركة على تغيير هيكل العمولة الذي تعرّض إلى انتقادات كثيرة، إذ يدفع المطورون مقدار 17 في المئة على الاشتراكات وعمليات الشراء داخل التطبيق مع تخفيض الرسوم إلى 10 في المئة لمعظم المطورين بعد العام الأول.

وتفرض الشركة في الوقت نفسه رسومًا جديدة قدرها 3 في المئة على معالجة الدفع للمعاملات التي تجري عبر متجرها للتطبيقات.

كما تفرض رسوم التكنولوجيا الأساسية الجديدة مبلغًا ثابتًا قدره نصف يورو على جميع تنزيلات التطبيقات، بغض النظر عن كونها تأتي من متجر التطبيقات أو موقع ويب تابع لجهة خارجية، بعد أول مليون عملية تثبيت.

ووفقًا للشركة، يؤدي هيكل الرسوم الجديد إلى دفع معظم المطورين مبالغ قليلة للشركة مقارنةً بما يدفعونه حاليًا، نظرًا إلى أن رسوم التكنولوجيا الأساسية تؤثر في المطورين الكبار.

وتجلب التحديثات تغييرات مهمة أخرى لمستخدمي آيفون في أوروبا، إذ تقدم آبل واجهات برمجة تطبيقات جديدة تسمح لصانعي التطبيقات بالوصول إلى شريحة NFC ضمن جهاز آيفون للمدفوعات غير التلامسية، مما يتيح معاملات الدفع التي لا تعتمد على Apple Pay.

وتعمل آبل أيضًا على إجراء تعديل على متصفح الويب سفاري، الذي يسأل مستخدمي iOS في أوروبا إذا كانوا يريدون تغيير المتصفح الافتراضي في المرة الأولى التي يشغلون فيها المتصفح بعد تحديث iOS 17.4.