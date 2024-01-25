آبل تراهن على تقنية TSMC الجديدة لتعزيز أداء آيفون

أصبحت آبل الشركة الأولى التي تحصل على شرائح مبنية وفقًا لعملية تصنيع TSMC المستقبلية البالغ قدرها 2 نانومتر، وذلك وفقًا لتقرير جديد من DigiTimes.

ويُعتقد، على نطاق واسع، أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون هي العميل الأول الذي يستخدم هذه العملية.

ومن المتوقع أن تبدأ TSMC بإنتاج الشرائح وفقًا لعملية التصنيع البالغ قدرها 2 نانومتر بدءًا من النصف الثاني من عام 2025.

وتشير مصطلحات، مثل 3 نانومتر و 2 نانومتر، إلى المعمارية المحددة وقواعد التصميم التي تستخدمها TSMC لمجموعة من الرقاقات.

ويسمح حجم الترانزستور الصغير المرتبط بهذه التقنية بتجميع المزيد من الترانزستورات في معالج واحد، مما يؤدي إلى زيادة السرعة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

واعتمدت آبل هذا العام الشرائح المنتجة وفقًا لعملية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر لأجهزة آيفون وماك.

وبنت الشركة شريحة A17 Pro في نماذج آيفون 15 برو وشرائح سلسلة M3 في أجهزة ماك بالاعتماد على الشرائح المنتجة وفقًا لعملية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر، وهي تعد ترقية مقارنةً بالشرائح المنتجة وفقًا لعملية التصنيع البالغ قدرها 5 نانومتر السابقة.

وأدى القفز من الشرائح المنتجة وفقًا لعملية التصنيع البالغ قدرها 5 نانومتر إلى الشرائح المنتجة وفقًا لعملية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر إلى تحقيق زيادة في سرعة وحدة معالجة الرسومات بمقدار 20 في المئة، وزيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية بمقدار 10 في المئة، ومضاعفة سرعة المحرك العصبي في آيفون، مع تحسينات مماثلة لأجهزة ماك.

وتشير الشائعات السابقة إلى أن الشرائح المنتجة وفقًا لعملية التصنيع البالغ قدرها 2 نانومتر مخصصة لتشكيلة آيفون 17 برو المقرر إصدارها في أواخر عام 2025.

وتتمتع آبل بكونها من الشركات الأولى التي تبنت تقنيات الرقاقات المتطورة من TSMC، إذ استحوذت على جميع شرائح TSMC المنتجة وفقًا لعملية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر في عام 2023 لأجهزة آيفون وآيباد وماك.

وتبني TSMC مصنعين جديدين لاستيعاب إنتاج الشرائح الجديدة، وهي تبني مصانع جديدة عندما تحتاج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للتعامل مع الطلبات الكبيرة للرقاقات.

وتتوسع TSMC في عقدة التصنيع البالغ قدرها 2 نانومتر. وتعتمد العقدة الجديدة على عملية تصنيع جديدة تُعرف باسم ترانزستورات التأثير الميداني الشاملة GAAFET مع صفائح نانوية.

وتتيح هذه التقنية سرعات كبرى واستهلاكًا منخفضًا للطاقة مقارنةً بترانزستورات FinFET المستخدمة في الرقاقات الحالية.

وتنفق TSMC المليارات على هذا التغيير، وتحتاج آبل إلى إجراء تغييرات على تصميم الرقاقات لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة.