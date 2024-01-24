Oukitel تكشف عن جهازها اللوحي الذكي OT8

كشفت Oukitel عن جهازها اللوحي الذكي OT8 Smart Tablet الذي يعد بتجربة مستخدم لا مثيل لها بفضل تصميمه الأنيق ومزاياه الرائعة، مما يجعله مناسبًا للترفيه والتعليم والعمل.

ويتميز الحاسوب اللوحي الذكي OT8 Smart Tablet بتصميم أنيق ونحيف، ويبلغ سمكه 7.8 ملم فقط، ويزن 515 جرامًا فقط.

وزودت Oukitel جهاز OT8 Smart Tablet بشاشة معتمدة من TÜV SÜD بقياس قدره 11 بوصة وبدقة قدرها 1200×1920 بكسلًا، مما يسمح لك بالانغماس في الترفيه أو مهام العمل، كما أن الشاشة النابضة بالحياة تضمن تجربة بصرية غامرة.

ويعزز دعم Widevine L1 قدرات الوسائط المتعددة للحاسوب اللوحي، مما يتيح البث العالي الدقة من المنصات الشهيرة، مثل ديزني بلس وأمازون برايم فيديو.

وجهزت الشركة حاسوبها اللوحي بالمعالج الثماني النواة Unisoc T606 الذي يضمن المهام المتعددة السلسة والأداء السريع الاستجابة.

ويوفر الجهاز اللوحي مساحة تخزين كبيرة لتطبيقاتك وملفاتك ومحتوى الوسائط المتعددة مع ذاكرة وصول عشوائي أساسية قدرها 6 جيجابايت قابلة للتوسيع إلى 30 جيجابايت من خلال التخصيص الافتراضي ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

وتضمن فتحات بطاقة SIM المزدوجة وخيار توسيع مساحة التخزين الداخلية بما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة TF حصولك على المرونة والمساحة التي تحتاج إليها.

ويمتلك الجهاز كاميرا أمامية من سوني بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية من سامسونج بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

وسواء كنت تلتقط صورًا شخصية جماعية أو تلتقط صورًا لمناظر طبيعية خلابة، فإن كاميرا OT8 Smart Tablet توفر صورًا واضحة ونابضة بالحياة تسمح لك بالاحتفاظ بلحظاتك المفضلة ومشاركتها.

ويحصل OT8 Smart Tablet على الطاقة من بطارية ضخمة بسعة قدرها 8800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا.

وتوفر البطارية ما يصل إلى 1130 ساعة من زمن الانتظار ويومين من الاستخدام المنتظم بشحنة واحدة.

ويمتلك الجهاز مكبرات صوت رباعية بالإضافة إلى منفذ صوتي، ويدعم وضع تقسيم الشاشة والرسم باستخدام القلم الذي يأتي في العلبة.

وتعرض Oukitel جهاز OT8 Smart Tablet أول مرة حصريًا في متجرها الرسمي خلال المدة الممتدة من 22 إلى 28 يناير بسعر قدره 180 دولارًا. ويرتفع السعر بعد مدة البيع الترويجية إلى 190 دولارًا.