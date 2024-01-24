AMD تطرح تقنية تعزيز إطارات الألعاب AFMF

أضافت AMD تقنيتها لتوليد الإطارات AFMF إلى أي لعبة DirectX 11 أو DirectX 12 لتعزيز معدلات الإطارات لوحدات معالجة الرسوميات Radeon RX 6000 و Radeon RX 7000 و Radeon 700M.

وتتوفر الآن تقنية AFMF بصفتها جزءًا من برنامج تشغيل وحدة معالجة الرسوميات Adrenalin المتضمن أيضًا دعمًا لتقنية رفع مستوى الفيديو الجديدة Video Upscaling.

وتقول AMD إن تقنيتها لتوليد الإطارات AFMF يمكنها تعزيز الإطارات في الثانية بمقدار 97 في المئة في بعض ألعاب DirectX 11 أو DirectX 12 بدقة قدرها 1080 بكسلًا، مع تمكين تقنية FidelityFX Supersolution 2.

ويصل معدل الأداء عند دقة قدرها 1440 بكسلًا إلى 103 في المئة في المتوسط في ألعاب مختارة.

واختبرت AMD الأداء عبر وحدة معالجة الرسوميات Radeon RX 7600 XT، التي تدعي أنها جاهزة للتعامل مع دقة قدرها 1440 بكسلًا.

وتحذر AMD من أن تقنيتها لتوليد الإطارات AFMF قد تزيد وقت الاستجابة ضمن الألعاب، الأمر الذي يعد مشكلة في ألعاب الرماية التنافسية.

وتستطيع تمكين ميزة Radeon Anti-Lag من AMD للمساعدة في تقليل وقت الاستجابة الإضافي داخل اللعبة.

وتحتاج أيضًا إلى تشغيل الألعاب في وضع ملء الشاشة مع تعطيل VSYNC لتشغيل AFMF.

ولدى AMD تراكب لإعلامك بحالة AFMF، ويمكن تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها باستخدام أزرار ALT + SHIFT + G.

ولا ينبغي الخلط بين AFMF والتقنية المسماة FidelityFX Supersolution 3 من AMD التي تضيف تقنية توليد الإطارات إلى الألعاب عندما يوفر المطورون الدعم.

وتعمل FidelityFX Supersolution 3 عبر وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، على عكس AFMF، مع أن العديد من الألعاب لا تدعمها حتى الآن.

وتدعم ألعاب Forspoken و Avatar: Frontiers of Pandora و Call of Duty: Modern Warfare III تقنية FidelityFX Supersolution 3.

ويحتاج المستخدمون إلى رؤية اختبارات إضافية من المراجعين لمعرفة مدى تأثير AFMF في جودة الصورة، وخاصة مقارنة بتقنية FidelityFX Supersolution 3.

ويتضمن برنامج تشغيل وحدة معالجة الرسوميات Adrenalin من AMD أيضًا دعمًا لتقنية رفع مستوى الفيديو الجديدة Video Upscaling من أجل تحسين جودة صورة مقاطع فيديو الويب.

وعلى غرار تقنية RTX Video Supersolution من إنفيديا، فإن تقنية Video Upscaling تدعم معظم تطبيقات DirectX 11 ومتصفحات الويب، مثل مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم.

ويجب تمكين خيار Media Foundation for Clear داخل متصفح كروم أو إيدج حتى تعمل الميزة بطريقة صحيحة.

ويمكنك ضبط مستوى الحدة من خلال شريط التمرير الموجود في علامة تبويب الرسومات في تطبيق AMD.