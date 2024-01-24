هاتف Realme Note 50 الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة ريلمي قبل عدّة أيام عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، الذي يُعدّ أول هاتف للشركة من سلسلة Note، وهو أرخص هاتف تنتجه الشركة، فهو يُباع بسعر يقل عن 100 دولار، ويُعدّ مناسبًا لذوي الدخل المحدود، وأي شخص لا يفكر في شراء هاتف متوسط السعر أو مرتفع السعر، ولا يرغب في استخدام هاتفه الجديد للمهام الكثيفة كالألعاب والتصوير، وغيرها.

سيصل هذا الهاتف إلى الأسواق العالمية في نهاية شهر يناير الجاري، وسنذكر فيما يلي مواصفاته وسعره:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Realme Note 50 في هيكل يضم جهة خلفية مصنوعة من البلاستك، والجهة الأمامية من الزجاج والإطار مصنوع من البلاستك أيضًا. ويمتاز هذا الهاتف بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 186 جرامًا، وهو غير سميك؛ إذ يبلغ سُمكه 8 ملم.

يدعم هاتف Realme Note 50 مقاومة رذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، وهذا يعني أنه لا يتحمل الغمر في الماء، ولا التعرّض للأتربة، لكن يتحمل القليل من الغبار ورذاذ الماء. ويتوفر هذا الهاتف بلونين فقط، هما: الأزرق (Sky Blue)، والأسود (Midnight Black).

يضم هاتف Realme Note 50، فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية تسمح لك بإضافة بطاقة ذاكرة إلى الهاتف لزيادة سعة التخزين، كما يتضمن منفذًا لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس قدره 6.74 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1600 × 720 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 560 شمعة في المتر المربع، وتدعم الشاشة معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Realme Note 50 بمعالج (Unisoc Tiger T612) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 12 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 1.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم Realme UI T.

يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية.

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 10 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف Realme Note 50 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فهي أحادية العدسة بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وتدعم تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 720 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

سيصل هاتف Realme Note 50 إلى الأسواق العالمية في نهاية شهر يناير الجاري، وسيُباع بسعر قدره 65 دولارًا أمريكيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Realme Note 50:

Realme Note 50 المعالج معالج ( Unisoc Tiger T612) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 12 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.74 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 10 واط. الألوان الأسود، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم Realme UI T . الوزن 186 جرامًا. السعر 65 دولارًا أمريكيًا.