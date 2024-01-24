موتورولا تكشف خطة إطلاق نظام أندرويد 14 لهواتفها

كشفت شركة موتورولا عن قائمة رسمية تضم هواتفها الذكية المؤهلة لتلقي التحديث الكبير القادم المبني على نظام أندرويد 14.

وتستعد الشركة لتحديث واجهة My UX في هواتفها بإضافة نظام أندرويد 14 الذي يتيح للمستخدمين الكثير من المزايا الجديدة، ومنها شاشات القفل القابلة للتخصيص، وتحسين عمر البطارية، بالإضافة إلى وجوه تعبيرية وأدوات جديدة في قسم إمكانيات وصول ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستحصل كثير من هواتف موتورولا على التحديث المتضمن نظام أندرويد 14، ومنها سلسلة إيدج 30 وإيدج 40 وريزر 40 وإيدج وإيدج بلس الصادرة في عامي 2022 و 2023.

وستتيح موتورولا نظام أندرويد 14 أيضًا لهواتفها من سلسلة G، ومنها إصدارات 2023 من هواتف Moto G 5G و Moto G Stylus 5G و Moto G Stylus و Moto G Power 5G، بالإضافة إلى هواتف Moto G84 5G و Moto G54 و Moto G73 5G و Moto G53 5G و Moto G23 و Moto G14، وهاتف ThinkPhone.

ومن المتوقع أن تضيف موتورولا هواتف أخرى إلى القائمة في وقتٍ لاحق، علمًا بأن أولوية إطلاق التحديثات تكون أولًا للهواتف الأحدث فالأقدم.

ومن الملاحظ أن شركة موتورولا متأخرة في توفير تحديثات أندرويد الجديدة لهواتفها الذكية مقارنةً بشركات أخرى منافسة توفر التحديثات في وقتٍ مبكر.

ويأتي إعلان تلك القائمة بعد أيامٍ قليلة على إعلان لينوفو – مالكة موتورولا – أنها تطمح إلى أن تجعل موتورولا تحتل المركز الثالث عالميًا في تصنيع الهواتف الذكية خلف آبل وسامسونج في غضون 3 سنوات فقط.