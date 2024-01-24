مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و Galaxy S23 Ultra.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

كشفت شركة سامسونج يوم الأربعاء الماضي عن سلسلة هواتف (جالاكسي إس24)، التي تضم ثلاثة هواتف جديدة، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، ويُعد الهاتف الأكثر تميزًا بينها، هو (Galaxy S24 Ultra) الذي يأتي بتصميم من التيتانيوم الفائق الجودة، ويحتوي على العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الذي يوفرها المساعد الذكي (Galaxy AI).

وبالإضافة إلى تغيير مادة التصنيع؛ طورت سامسونج تصميم الهاتف، وزودت الشاشة بطبقة حماية من زجاج أقوى، الأمر الذي جعل (Galaxy S24 Ultra)، هاتف سامسونج الأكثر متانة حتى الآن.

ولكن في الوقت نفسه، لا يزال (Galaxy S23 Ultra) هاتفًا رائعًا، إذ يُعد واحدًا من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق، وسيحصل على معظم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في تحديث (One UI 6.1) القادم، بالإضافة إلى ذلك؛ تقدم سامسونج حاليًا تخفيضًا كبيرًا في سعره عبر موقعها الإلكتروني، إذ يبدأ سعره الآن من 875 دولارًا فقط – بدلًا من 1200 دولارٍ – مما يتيح لك توفير أكثر من 400 دولارٍ، إذا قررت شراء هاتف (S23 Ultra) هذا العام.

لذلك سنستعرض في هذا المقال الترقيات والمزايا الجديدة التي يقدمها سامسونج (Galaxy S24 Ultra)، وهل تُعد كافية لاتخاذ قرار الترقية إليه هذا العام؟

1- التصميم:

يكمن الاختلاف الأكبر بين هاتفي S24 Ultra و S23 Ultra في التصميم والشاشة، إذ استخدمت سامسونج مادة التيتانيوم في تصنيع الإطار هذا العام بدلًا من الألمنيوم الذي استخدمته في طرز العام السابق.

كما تخلصت سامسونج من الحافات المنحنية، إذ استبدلت الشاشة بشاشة مسطحة، وتقول سامسونج عنها إن حافاتها أقل بنسبة قدرها 47% في الجوانب، وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن التي تقدم فيها سامسونج هواتف جديدة في سلسلة (جالاكسي إس) دون أي شاشات منحنية، ومن المفترض أن تسهل هذه الشاشة استخدام قلم S Pen، خاصة حول الحافات، بالإضافة إلى ذلك ستسهل الشاشة المسطحة تثبيت واقي الشاشة بنحو أفضل من الشاشة المنحنية.

ولكن في الجهة الخلفية لن تجد أي تغيير في التصميم، باستثناء أن الهاتف مسطح عند الحافات، كما توجد خيارات ألوان جديدة للهاتف، إذ سيتوفر هاتف (Galaxy S24 Ultra) بأربعة ألوان أساسية، وهي: الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر.

في حين يتوفر هاتف (Galaxy S23 Ultra) بألوان مختلفة، وهي: الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض، بالإضافة إلى أربعة ألوان حصرية متوفرة في موقع سامسونج، وهي: الجرافيتي، والأحمر، والأزرق السماوي، والأخضر المائل للذهبي (lime).

الشاشة:

يشترك هاتفا S24 Ultra و S23 Ultra في نوع الشاشة ومقاسها ومعدل التحديث، ولكن يختلفان في الدقة، وكثافة البكسل، ودرجة السطوع.

إذ يأتي هاتف (Galaxy S24 Ultra) بشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة. وتدعم معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا.

في حين تأتي شاشة هاتف (Galaxy S23 Ultra) بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وبكثافة قدرها 500 بكسلٍ في البوصة.

كما تمتاز شاشة هاتف (S24 Ultra) بدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، في حين يصل الحد الأقصى لسطوع شاشة (S23 Ultra) إلى 1750 شمعة في المتر المربع فقط، وهذا يعني أن شاشة هاتف (S24 Ultra) تضمن تجربة استخدام مثالية في الظروف الخارجية تحت أشعة الشمس المباشرة.

علاوة على ذلك؛ تمتاز شاشة هاتف (S24 Ultra) بأنها مزودة بطبقة حماية مصنوعة من أحدث مواد زجاج كورنينج، وهي: (Corning Gorilla Glass Armor)، وقد أكدت سامسونج أنها أيضًا حسّنت استجابة اللمس في الهاتف الجديد بنسبة قدرها 12%، مما سيسمح بمعالجة الإدخال والتنفيذ بنحو أسرع في أثناء اللعب. في حين تحتوي شاشة (S23 Ultra) على طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

3- الكاميرا:

يشترك هاتفا S24 Ultra و S23 Ultra في وجود كاميرا خلفية رباعية العدسات، وقد حافظت سامسونج على تقديم العدسة الأساسية الواسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والعدسة الفائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2.

ولكن التغيير في الكاميرا هذا العام؛ جاء في العدسات المقربة، إذ يحتوى هاتف (Galaxy S24 Ultra) على عدسة مقربة جديدة بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل 5x، وهي تحل محل العدسة المقربة بدقة تبلغ 10 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 10x في هاتف (S23 Ultra).

للوهلة الأولى؛ قد يبدو هذا التغيير غير منطقي خاصة أن معدل التقريب البصري انخفض للنصف، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ يمكن لخاصية التقريب البصري بمعدل 5x التقاط صور أكثر وضوحًا بفضل دقة العدسة العالية حتى عند التقريب بمعدل 10x، كما تتمتع هذه العدسة بجودة فضلى في الإضاءة المنخفضة بفضل الفتحة الواسعة التي تبلغ f/3.4.

وفيما يخص الكاميرا الأمامية، يضم الهاتفان كاميرا أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K.

4- المعالج والأداء:

يعمل هاتف (Galaxy S24 Ultra) بإصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى بتردد أقصاه 3.39 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل من معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الذي يعمل به هاتف (S23 Ultra).

ويُعد الفارق الأهم بين المعالجين هو القدرة على معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بنحو أسرع، إذ تتميز (وحدة المعالجة العصبية) NPU في المعالج الجديد بأنها أسرع مرتين تقريبًا، وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة قدرها 40%، مما يساعد هاتف (Galaxy S24 Ultra) الجديد في معالجة جميع مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة بنحو أسرع ودون استهلاك الكثير من طاقة البطارية بسرعة.

علاوة على ذلك؛ يمتاز هاتف (Galaxy S24 Ultra) بنظام تبريد محسّن مع غرفة بخار أكبر مرتين، مع وجود طبقتين إضافيتين من العزل الحراري، لذلك من المتوقع أن يقدم أداءً أفضل عند اللعب بالألعاب الثقيلة.

5- البطارية:

لم تقدم سامسونج أي تغيير في البطارية هذا العام، إذ يعمل الهاتفان ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

6- السعر:

يتشابه هاتفا S24 Ultra و S23 Ultra في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، ومع ذلك يختلفان في خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

إذ سيتوفّر هاتف (Galaxy S24 Ultra) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، في حين يتوفر هاتف (S23 Ultra) بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت.

لذلك قدمت سامسونج هاتف (S24 Ultra) الجديد بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ، في حين قدمت هاتف (S23 Ultra) العام الماضي بسعر يبدأ من 1200 دولارٍ، ولكنه متاح الآن في موقع سامسونج بسعر يبدأ من 875 دولارًا فقط.

الحكم النهائي، هل يستحق هاتف (Galaxy S24 Ultra) الترقية إليه؟

من الصعب إصدار حكم نهائي الآن في هذه المرحلة؛ لأنه لم تتح لنا الفرصة بعدُ لتجربة هواتف سامسونج الجديدة.

ولكن عند مقارنة مواصفات الهاتفين والتحسينات والمزايا الجديدة؛ سنجد أن هاتف (Galaxy S24 Ultra) يقدم مجموعة من التحسينات الجديدة، بدءًا من استخدام مادة التيتانيوم في التصميم، والعدسة المقربة الجديدة، ومرورًا بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد الذي يقدم أداءً أفضل، وحتى دعمه الجيل الجديد من تقنية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (Wi-Fi 7).

ولكن هذه التغييرات كلها ليست تغييرات جذرية مقارنة بهاتف (S23 Ultra) الذي لا يزال يتميز بالأداء القوي، كما أنه سيحصل على معظم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في تحديث (One UI 6.1) القادم، مما يعني أن الترقية إلى إصدار هذا العام لن تقدم لك الكثير إذا كنت تستخدم (S23 Ultra).

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 Ultra و Galaxy S23 Ultra:

Galaxy S24 Ultra Galaxy S23 Ultra المعالج إصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى بتردد أقصاه 3.39 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. إصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى بتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، ويبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة. وتدعم تقنية (+HDR10). من نوع ( Dynamic AMOLED 2X)، ويبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3088 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 500 بكسلٍ في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية (+HDR10). معدل التحديث معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا. معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. خيارات مساحة التخزين 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. مزايا التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وتقنية تعرّف الوجه. مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وتقنية تعرّف الوجه. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 3X، والرابعة: عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل قدره 100 مرة. رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. والرابعة: عدسة مقربة (periscope telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/4.9. تدعم التقريب البصري (Optical Zoom) المزدوج بمعدل 3 مرات و 10 مرات. والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل قدره 100 مرة. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. تصوير الفيديو 8K 8K الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (UWB). شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (UWB). مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. البطارية 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. نظام التشغيل أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم One UI 6.1. أندرويد 13، يدعم الترقية إلى أندرويد 14. الألوان الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض، بالإضافة إلى أربعة ألوان حصرية متوفرة في موقع سامسونج فقط، وهي: الجرافيتي، والأحمر، والأزرق السماوي، والأخضر المائل للذهبي (lime). الأبعاد 162.3 × 79.0 × 8.6 مم 163.4 × 78.1 × 8.9 مم. الوزن 232 جرامًا. 233 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولارٍ. يبدأ من 1200 دولارٍ وقت الإطلاق، ولكن سامسونج حاليًا تقدم تخفيضًا كبيرًا في سعره عبر موقعها الإلكتروني، إذ يبدأ سعره الآن من 875 دولارًا فقط.