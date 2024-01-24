يندرج هاتف Infinix Hot 40 Pro ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي تحتوي على مجموعة من المزايا الجيدة وتُباع بسعر متوسط. ومن المزايا البارزة في هذا الهاتف الشاشة الكبيرة الحجم التي تأتي بمقاس قدره 6.78 بوصات، وهذه المزية تجعل هاتف Infinix Hot 40 Pro مناسبًا لأي شخص يرغب في تجربة استخدام الهواتف التي تضم شاشات كبيرة دون دفع مبلغ كبير.

يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، ويُعدّ هذا أمرًا جيدًا بالنظر إلى سعر الهاتف الذي يبدأ من 200 دولار فقط؛ فمعظم الهواتف التي تُباع بهذا السعر لا تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت.

تشمل المزايا الأخرى البارزة في هذا الهاتف دقة الكاميرا الأساسية التي تبلغ 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى البطارية الكبيرة السعة ودعم الشحن السريع.

وفيما يلي سنقدم مراجعة شاملة لهاتف Infinix Hot 40 Pro لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Infinix Hot 40 Pro بتصميم أنيق، ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية، والجهة الخلفية مصنوعة من البلاستك، وتضم إطارًا بارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية التي تظهر بترتيب يشبه ترتيب عدسات الكاميرا في هواتف آيفون برو الحديثة، وكل عدسة محاطة بإطار بارز ومنفصل عن إطار العدسة الأخرى.

يتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأزرق (Palm Blue) والذهبي (Horizon Gold)، والأسود (Starlit Black)، والأخضر (Starfall Green).

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف Infinix 40 Pro شاشة من نوع (IPS LCD) كبيرة الحجم تأتي بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2460 بكسلًا، وبسطوع يصل أقصاه إلى 500 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Infinix Hot 40 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1440 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

تلتقط الكاميرا الرئيسية في هذا الهاتف صورًا جيدة وواضحة خاصة في النهار، ويتضمن تطبيق الكاميرا الافتراضي العديد من الخيارات والمزايا التي تساعدك في التقاط صور جيدة باستخدام هذا الهاتف؛ إذ يحتوي تطبيق الكاميرا على مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي لاقتراح الوضع الملائم للتصوير بحسب الإضاءة، على سبيل المثال: قد تقترح هذه المزية تفعيل وضع Super Night عندما ترغب في التقاط صورة في الظروف المنخفضة الإضاءة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Infinix Hot 40 Pro بمعالج Helio G99 من Mediatek الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

يتمتع هذا المعالج بالأداء المتوسط، وهذا يجعل هاتف Infinix Hot 40 Pro مناسبًا لأداء المهام اليومية السهلة كتصفح الويب، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل، وغيرها.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المُستخدم XOS 13.5 من Infinix التي تمتاز بسهولة الاستخدام، وتحتوي على العديد من مزايا التخصيص التي تسمح لك بتخصيص شاشة القفل بحسب رغباتك، كما أضافت Infinix مزية جديدة إلى واجهة المستخدم XOS تُسمى Magic Ring، وهي نافذة منبثقة تظهر في منتصف الجهة العلوية من الشاشة، تشبه الجزيرة الديناميكية المتوفرة في هواتف آيفون الحديثة، لكنها محدودة الوظائف إلى حد ما، فهي تتوسع عند الشحن للإشارة إلى البدء بعملية شحن بطارية الهاتف، وعند فتح قفل الشاشة باستخدام معرّف الوجه.

يتوفر هاتف Infinix Hot 40 Pro بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 265 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

البطارية والشحن:

يضم هاتف Infinix Hot 40 Pro بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 33 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 75% خلال 35 دقيقة، كما تدعم البطارية الشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف Infinix Hot 40 Pro بسعر قدره 599 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Infinix Hot 40 Pro:

Infinix Hot 40 Pro المعالج معالج ( Helio G99 ) من Mediatek الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا. الألوان الأسود، والأزرق، والأخضر، والذهبي. نظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم XOS 13.5 . الوزن 199 جرامًا. السعر 599 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.