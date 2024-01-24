كيفية إعداد مزية حماية الجهاز المسروق الجديدة في نظام iOS 17.3

حماية الجهاز المسروق (Stolen Device Protection) هي مزية جديدة من المزايا التي أضافتها آبل إلى هواتف آيفون في تحديث نظام التشغيل iOS 17.3، وتهدف آبل من هذه المزية إلى منع الوصول إلى بياناتك المخزنة في هاتفك في حال سُرق هاتف آيفون الخاص بك، وكان السارق يعرف رمز المرور الخاص بالهاتف.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزية حماية الجهاز المسروق الجديدة في نظام iOS 17.3 وكيفية إعدادها:

أولًا: ما مزية حماية الجهاز المسروق الجديدة في هواتف آيفون؟

في الأماكن العامة مثل الحدائق، بإمكان اللص التجسس لمعرفة رمز المرور الخاص بهاتف الشخص الذي يود سرقته، وبعد تعرّف رمز المرور وسرقة الهاتف، سيتمكن اللص من الوصول إلى جميع البيانات المخزنة في الهاتف، وإجراءات تغييرات في الإعدادات حتى لا يتمكن صاحب الهاتف من الوصول إلى هاتفه المسروق، كما سيتمكن السارق من إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الدفع المخزنة في الهاتف؛ مما يؤدي إلى خسائر مالية لصاحب الهاتف المسروق.

بعد ظهور تقارير عن مثل هذه المشكلات، طوّرت آبل مزية جديدة للمساعدة في منع الوصول إلى البيانات المخزنة في الهاتف، ومنع التحكم الكامل فيه بعد سرقته.

أضافت آبل المزية الجديدة التي تُسمى (حماية الجهاز المسروق) إلى هواتف آبل في تحديث iOS 17.3، وبمجرد تفعيلها، تُزيل خيار إدخال رمز المرور عند القيام ببعض الإجراءات في هاتف آيفون، وتكون المصادقة البيومترية باستخدام Face ID أو Touch ID هي المطلوبة لإتمام تلك الإجراءات، كما تفرض المزية تأخيرًا أمنيًا عندما يحاول المستخدم تغيير بعض المعلومات الحساسة مثل: كلمة مرور الخاصة بمعرّف آبل (Apple ID).

عادةً، يتطلب إكمال بعض الإجراءات في هواتف آيفون المصادقة البيومترية باستخدام Face ID أو Touch ID. وإذا فشلت عملية المصادقة، يُطلب من المستخدم إدخال رمز المرور.

لكن بعد تفعيل مزية حماية الجهاز المسروق، ستتطلب الإجراءات التالية المصادقة البيومترية دون وجود خيار لإدخال رمز المرور:

استخدام كلمات المرور أو مفاتيح المرور المحفوظة في Apple Passwords.

التقدم بطلب للحصول على بطاقة Apple Card جديدة.

عرض رقم بطاقة Apple Card الافتراضية.

إيقاف تشغيل وضع الفقدان (Lost Mode).

محو جميع البيانات والإعدادات.

استخدام طرق الدفع المحفوظة في متصفح سفاري.

استخدام هاتف آيفون لإعداد جهاز جديد.

لن تعمل هذه المزية في الأماكن المألوفة كالمنزل، ومكان العمل، فإذا كنت في المنزل أو العمل سيكون خيار إدخال رمز المرور متاحًا حتى بعد تفعيل المزية الجديدة.

تضيف آبل طبقة أخرى من الحماية لبعض الإجراءات الحساسة؛ إذ سيؤدي القيام بالإجراءات التالية إلى طلب المصادقة البيومترية، ثم الانتظار لمدة ساعة واحدة، ثم إجراء المصادقة البيومترية مرة أخرى:

تغيير كلمة المرور الخاصة بمعرف آبل.

تحديث إعدادات الأمان الخاصة بحساب Apple ID، مثل: إزالة جهاز موثوق به أو رقم هاتف موثوق به.

تغيير رمز المرور الخاص بالهاتف.

إزالة معرّف Face ID أو Touch ID.

إيقاف تشغيل مزية حماية الجهاز المسروق.

ثانيًا: كيفية تفعيل مزية حماية الجهاز المسروق:

بعد تحديث هاتف آيفون إلى نظام iOS 17.3 الذي أصبح متاحًا لجميع هواتف آيفون المؤهلة، يمكنك تفعيل مزية حماية الجهاز المسروق باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات وانقر فوق خيار (معرّف الوجه ورمز المرور) Face ID & Passcode. انقر فوق خيار تشغيل الحماية (Turn On Protection) الذي يظهر في الجهة السفلية من خيار حماية الجهاز المسروق (Stolen Device Protection) في منتصف الصفحة تقريبًا.

بهذه الطريقة تكون المزية الجديدة مُفعّلة، ويمكنك قراءة المزيد عنها في الرابط المرفق في الجهة السفلية من اسم المزية في تطبيق الإعدادات.

بعد تفعيل هذه المزية لن تلاحظ أي فرق في طريقة عمل هاتف آيفون، خاصة عندما تكون في مواقع موثوقة، مثل: مكان العمل أو المنزل وهي الأماكن التي لن تعمل فيها المزية الجديدة.