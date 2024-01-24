سامسونج تعتزم طرح هاتف قابل للطي بسعر منخفض في 2024

تخطط سامسونج لإطلاق إصدار رخيص الثمن نسبيًا من هاتفها القادم جالاكسي زد فولد 6، وفقًا لتقارير جديدة.

وبحسب موقع The Elec التقني الكوري، فإن الشركة تعتزم تقديم هذا الإصدار في وقتٍ لاحق من عام 2024 الجاري، لترسيخ وجودها في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، خاصةً مع تتابع إطلاق هواتف مماثلة من الشركات الصينية.

وتُعد سامسونج الشركة الرائدة عالميًا في مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي، لكنها تحتل المركز الثالث في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين وسط منافسة شرسة مع الشركات التقنية المحلية مثل هواوي وهونر وشاومي التي تقدم للمستهلكين هواتف قابلة للطي بأسعار تنافسية مقارنةً بمنتجات سامسونج.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت نهاية العام الماضي بأن سامسونج تعمل على تطوير هاتف ذكي قابل للطي متوسط المواصفات بسعر أرخص من هواتفها الأخرى، لكن سامسونج نفت تلك التقارير لاحقًا، ويبدو أنها لم تتخل كليًا عن فكرة توفير تلك المنتجات بأسعار تناسب شريحة واسعة من المستهلكين.

وتوقعت تقارير أخرى أن تتجه الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطي مثل سامسونج وهونر وهواوي إلى توفير إصدارات ذات أسعار منخفضة بدايةً من عام 2024 الجاري.

ويبدأ سعر الهواتف الذكية القابلة للطي من نحو ألف دولارٍ أمريكي في المتوسط في الوقت الحالي، في حين أن هاتف جالاكسي زد فولد 5 تتيحه سامسونج الآن بسعر يبدأ من 1800 دولارٍ أمريكي.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة الكورية الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي منتصف العام الجاري، على أن تتيحها في الأسواق خلال النصف الثاني من العام.