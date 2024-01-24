إل جي تكشف عن أسعار شاشات MyView 4K الذكية

أعلنت شركة إل جي أسعار شاشات MyView 4K الذكية ووقت توفرها في الأسواق، بعد أن كشفت عن مواصفاتها رسميًا في نهاية عام 2023.

صُممت شاشات MyView 4K الذكية لتقديم تجربة استخدام فضلى مع نظام webOS المرموق من إل جي، مما يسمح للمستخدمين ببث الأفلام والاستماع إلى الموسيقا والعمل من بُعد دون الحاجة إلى توصيل الشاشة بالحاسوب.

كما جُهزت الطرز الجديدة لعام 2024 بلوحة IPS وبدقة عرض قدرها 4K توفر جودة صورة رائعة. وبفضل نظام webOS من إل جي، تتميز أحدث شاشات MyView 4K الذكية بواجهة سهلة الاستخدام مع دعم مجموعة كبيرة من التطبيقات.

وتأتي شاشة 32SR85U مع لوحة IPS بحجم قدره 31.5 بوصة ودقة عرض قدرها 4K أو 3840 × 2160 بكسلًا لترفع مستوى جودة الصورة في فئة الشاشات الذكية، مع معدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، وزمن استجابة يصل إلى 5 ميلي/ الثانية، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 95%.

يتميز طراز 32SR53FS بحجم قدره 31.5 بوصة وطراز 27SR50F بحجم قدره 27 بوصة بلوحة IPS وبدقة عرض قدرها 1920 × 1080 بكسلًا للحصول على ألوان نابضة بالحياة ووضوح أفضل في زوايا العرض الواسعة.

من مزايا هذه الشاشات أيضًا قدومها بتصميم نحيف مع ثلاثة جوانب دون إطار تقريبًا لتحسين تجربة المشاهدة. كما تأتي شاشة 32SR85U مع قاعدة قابلة للتعديل تتميز بفتحة دائرية، في حين تأتي شاشة 32SR53FS و 27SR50F مع قاعدة مسطحة أنيقة.

وبالإضافة إلى حصول شاشة 32SR85U-W على جائزة الابتكار CES 2024 Innovation Award، حصلت أيضًا على جائزة Red Dot Design Award 2023 وجائزة iF Design Award 2023.

وتدعم شاشات MyView 4K نظام webOS 23 لتجربة استخدام فضلى، إذ يمنح نظام webOS المستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات البث المشهورة والبرامج الإنتاجية المهمة مثل: Microsoft 365، و Google Calendar، إلخ، والتوافق أيضًا مع تقنية البث السريع AirPlay 2 وتقنية Miracast لتسمح للمستخدم بنقل ما يظهر على شاشة الجهاز المحمول إلى شاشة التلفاز لاسلكيًا دون أي مشكلة. كما توفر تقنية الواي فاي والبلوتوث، المدمجتان في الشاشة، اتصالًا بالإنترنت والأجهزة الطرفية المتوافقة معها.

أخيرًا، تبدأ الأسعار من 599.99 دولارًا لطراز 32SR85U ومبلغ 299.99 دولارًا لطراز 32SR53FS ومبلغ 199.99 دولارًا لطراز 27SR50F. هذه الشاشات الثلاثة متوفرة الآن على موقع LG.com وتجار إل جي المعتمدين حول العالم.