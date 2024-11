تُسهّل أجهزة التتبع مثل AirTag من آبل العثور على الأغراض المختلفة في حال فقدانها، وهي مفيدة في أوقات السفر بنحو خاص؛ لأنها تساعدك في تتبع موقع حقائبك، كما أنها مفيدة عند وضعها في محفظة النقود أو مع مفاتيح السيارة والمنزل؛ إذ ستتمكن من العثور على هذه الأغراض بسهولة إذا نسيتها في مكان ما.

فإذا كنت تفكر في استخدام هذه الأجهزة لكنك لا ترغب في شراء جهاز AirTag من آبل بسبب سعره، أو لأن هذا الجهاز لا يعمل إلا مع أجهزة آبل التي تتضمن تطبيق Find My، ستجد بعض البدائل الملائمة لك في القائمة التالية التي تتضمن أفضل 5 بدائل لجهاز التتبع Apple AirTag:

1- جهاز سامسونج Galaxy SmartTag2:

يُعدّ جهاز التتبع الذكي Galaxy SmartTag2 من سامسونج أفضل بديل لجهاز AirTag من آبل لمُستخدمي أجهزة سامسونج Galaxy.

يمتاز جهاز SmartTag2 بعمر البطارية الطويل، ويتفوق في ذلك على جهاز AirTag؛ إذ يمكن أن يستمر جهاز سامسونج بالعمل لأكثر من 500 يوم، أما جهاز آبل فيستمر بالعمل لمدة قدرها 365 يومًا.

يمتاز SmartTags2 أيضًا بالمتانة، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67؛ مما يعني أنه لن يتلف إذا تعرّض للأمطار والغبار.

يستخدم هذا الجهاز تقنية البلوتوث المنخفض الطاقة، والنطاق الفائق العرض (UWB) للعثور على العناصر المفقودة، ويمكنك البحث عن أغراضك المرتبطة بجهاز التتبع ضمن نطاق يبلغ 120 مترًا.

يُباع جهاز التتبع Galaxy SmartTag 2 من سامسونج بسعر قدره 30 دولارًا.

2- جهاز Tile Pro:

يحتوي جهاز Tile Pro على الكثير من المزايا المتوفرة في جهاز سامسونج SmartTag2 وهو بديل جيد لك إذا لم تكن تستخدم هواتف سامسونج.

يعمل جهاز Tile Pro ضمن نطاق يصل إلى 120 مترًا، وله عمر بطارية مماثل لعمر البطارية في جهاز AirTag الذي يبلغ عامًا واحدًا، كما أن بطاريته قابلة للاستبدال على غرار AirTag و SmartTag2.

يدعم هذا الجهاز مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، ويعمل Tile Pro مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS.

يُباع جهاز Tile Pro بسعر قدره 35 دولارًا، وللوصول إلى جميع المزايا التي يوفرها هذا الجهاز، مثل: التنبيهات الذكية، وسجل الموقع، وغيرها يجب عليك الاشتراك في الخطة المأجورة.

3- جهاز Chipolo ONE Spot:

يمتاز جهاز التتبع Chipolo ONE Spot بعمر البطارية الطويل الذي يبلغ عامين، ويضم بطارية قابلة للاستبدال. ويتصل هذا الجهاز بهواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية وحواسيب ماك، كما يدعم الاتصال بأجهزة أندرويد، وبعد أن يتصل بأحد أجهزتك يمكنك تتبع أغراضك بسهولة عبر تطبيق Find My من آبل أو Find My Device من جوجل.

يُصدر هذا الجهاز صوتًا صاخبًا يساعدك في العثور على أغراضك المفقودة بسرعة، ويمتاز بأنه مقاوم للماء؛ مما يعني أنه لن يتلف إذا تعرّض للأمطار.

يُباع جهاز Chipolo ONE Spot بسعر قدره 28 دولارًا.

4- جهاز Pebblebee Clip:

يُعدّ Pebblebee Clip جهاز تتبع مناسب لك إذا كنت تستخدم أجهزة آبل وترغب في استخدام تطبيق Find My لتتبع أغراضك، كما أن نطاق التتبع الخاص بهذا الجهاز يبلغ 150 مترًا؛ مما يُسهّل العثور على العناصر المرتبطة فيه من مسافة قريبة أو بعيدة. ويتوفر من هذا الجهاز إصدار يعمل مع تطبيق Find My من جوجل، وهو مناسب لمُستخدمي أجهزة أندرويد.

يختلف Pebblebee Clip عن الأجهزة الأخرى في هذه القائمة، بأنه يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن، كما أن عمر البطارية يبلغ عامًا واحدًا بشحنة واحدة، وسيتعين عليك شحنها كل بضعة أشهر أو نحو ذلك.

يدعم هذا الجهاز مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPx6؛ مما يعني أنه يتحمل التعرض لرذاذ الأمطار. ويمتاز جهاز Pebblebee Clip بصوته المرتفع جدًا لمساعدتك في العثور على أغراضك بسهولة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على ضوء LED يمكن أن يساعدك في العثور على الأغراض في الظلام.

يُباع جهاز التتبع Pebblebee Clip بسعر قدره 30 دولارًا.

5- جهاز Cube GPS:

يعتمد جهاز Cube GPS على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للعثور على الأغراض المفقودة، وهذا يعني أن لديك نطاق تتبع أوسع بكثير مقارنةً بنطاق التتبع الخاص بالأجهزة الأخرى في القائمة. وبفضل نطاق التتبع الواسع، يمكنك استخدام هذا الجهاز لتتبع مكان سيارتك حتى لو كانت بعيدة.

ومع ذلك، فإن عمر بطاريته قصير مقارنةً بالأجهزة الأخرى؛ إذ تستمر بطاريته بالعمل لمدة تتراوح بين 10 أيام و60 يومًا؛ مما يعني أنه سيتعين عليك إعادة شحنها بانتظام.

ومن المشكلات الأخرى المتعلقة بجهاز Cube GPS أن سعره مرتفع، فهو يُباع بسعر قدره 100 دولار، ويتطلب استخدامه اشتراكًا شهريًا بسعر قدره 20 دولارًا.