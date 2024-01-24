أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S23

كشفت شركة سامسونج الأسبوع الماضي عن أحدث هواتف سلسلة S الرائدة، وهي هواتف Galaxy S24، وبعد الكشف عن المواصفات الكاملة لهذه الهواتف الجديدة، بدأ العديد من الأشخاص بالبحث عن الفروق بين الطرز الجديدة والطرز السابقة.

في هذا المقال، سنتحدث عن هاتف Galaxy S24 الأصغر في السلسلة وسنذكر الفروق البارزة بينه وبين الطراز السابق Galaxy S23 من خلال المقارنة التالية:

التصميم:

طوّرت سامسونج بعض الجوانب في التصميم في الطراز الجديد Galaxy S24 مقارنةً بالطراز السابق Galaxy S23، وأبرزها: الجوانب المسطحة التي جعلت هاتف إس24 الجديد يبدو مشابهًا لهواتف آيفون الحديثة.

يضم كلا الهاتفين إطارات مصنوعة من الألمنيوم، ولكن الطراز الجديد يضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم من نوع Armor الأكثر متانة من الألمنيوم المصنوع منه إطار طراز إس23.

أما الجهة الخلفية وترتيب عدسات الكاميرا الخلفية فبقيت كما هي، بالإضافة إلى أن كلا الهاتفين يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويحتويان على منفذ USB-C للشحن موجود في الجهة السفلية.

هناك فروق فيما يتعلق بالألوان؛ إذ يتوفر طراز Galaxy S24 الجديد بالألوان التالية:

ا لأسود (Onyx Black).

الرمادي (Marble Grey).

البنفسجي (Cobalt Violet).

الأصفر (Amber Yellow).

والألوان الثلاثة التالية حصرية في متجر سامسونج الإلكتروني:

البرتقالي (Sandstone Orange).

الأزرق (Sapphire Blue).

الأخضر (Jade Green).

أما طراز إس23 فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي (اللافندر).

الشاشة:

يبلغ مقاس شاشة هاتف إس24 الجديد 6.2 بوصات، أما شاشة إس23 فيبلغ مقاسها 6.1 بوصات. وكلتا الشاشتين لهما الدقة ذاتها وتبلغ 1080 × 2340 بكسلًا، ويكمن الفرق الأبرز في السطوع؛ إذ تمتاز شاشة هاتف S24 بسطوع يبلغ أقصاه 2600 شمعة في المتر المربع، مقارنةً بسطوع يبلغ أقصاه 1750 شمعة في المتر المربع في هاتف S23، لذلك من الأسهل بكثير استخدام الطراز الجديد في الخارج وتحت ضوء الشمس المباشر.

تمتاز شاشة طراز S24 أيضًا بأنها تدعم معدل تحديث تكيفي يتغير تلقائيًا بين 1 و 120 هرتزًا. أما معدل التحديث في طراز Galaxy S23 فيتغير بين 48 و120 هرتزًا، لذلك سيكون الطراز الأحدث أقل استهلاكًا للطاقة.

الأداء والمعالج:

يعمل الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من هاتف سامسونج Galaxy S24 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3)، الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل الإصدار العالمي بمعالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر.

أما هاتف Galaxy S23 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2)، الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر.

تُعدّ معالجات كوالكوم أفضل من معالجات سامسونج بنحو عام، ويمتاز الجيل الجديد من معالج كوالكوم الذي يعمل به طراز إس24 بأنه أسرع وأكثر كفاءة من المعالج الذي يعمل به طراز إس23 السابق.

يدعم Galaxy S24 مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُسهّل أداء العديد من المهام، وهي مزايا حصرية لسلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة.

وأبرز هذه المزايا: مزية الترجمة المباشرة للمكالمات في تطبيق الهاتف، ومزية مساعد الدردشة (Chat Assist) الجديدة، التي تساعدك في كتابة الرسائل وترجمتها.

وعند تسجيل المذكرات الصوتية، يمكن الاستفادة من مزية مساعد النسخ (Transcript Assist) للحصول على ملخصات للمذكرات الصوتية وترجمتها.

ولتتعرف المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هواتف إس24 الجديدة، يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم المزايا التي يقدمها Galaxy AI لمستخدمي هواتف Galaxy S24“.

يعمل هاتف Galaxy S24 بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI 6.1 من سامسونج، ويعمل هاتف Galaxy S23 بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI 6.1، وقد وعدت سامسونج بسبع سنوات من تحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية لهواتف جالاكسي S24، وسيحصل هاتف إس23 على أربع تحديثات لنظام التشغيل.

يتوفر هاتف إس24 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، أما طراز إس23 فيتوفر بخيار واحد بسعة قدرها 8 جيجابايت، وكلا الهاتفين يتوفران بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256، أو 512 جيجابايت.

الكاميرا:

تتطابق المواصفات الرئيسية للكاميرات في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S23، وسنوضحها فيما يلي:

العدسة الأساسية: واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة الثانية: مقرّبة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

العدسة الثالثة: فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يكمن الفرق في كيفية معالجة الصور في الطراز الجديد بفضل المساعد الذكي Galaxy AI؛ إذ ستلاحظ تغييرًا في ألوان الصور، فلن تظهر الألوان نابضة بالحياة ومشبعة كالتي تُنتجها كاميرات هواتف سامسونج جالاكسي السابقة، وستلاحظ أن الصور التي تُنتجها كاميرا إس24 تتضمن ألوانًا طبيعية وغير مشبعة بنحو لافت.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف الجديد مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور بسهولة بعد التقاطها، ويمكنك تعرّف أبرز هذه المزايا في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور في هواتف Galaxy S24“.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، وهي أكبر قليلًا من بطارية طراز S23 التي تبلغ سعتها 3900 ميلي أمبير/ الساعة.

لن يُحدث هذا الفرق في السعة تغييرًا كبيرًا في عمر البطارية، ولكن معالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد، يمتاز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، وسيساعد في إطالة عمر البطارية في هاتف إس24 الجديد.

بقيت سرعات الشحن كما هي في كلا الطرازين، فكلاهما يدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، ويدعمان الشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر:

هاتف Galaxy S24 متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا، أما هاتف Galaxy S23 فيُباع بسعر قدره 2999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S23:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S23 المعالج الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة 6.2 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X). 6.1 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E/7، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14. البطارية 4000 ميلّي أمبير/ الساعة. 3900 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي (اللافندر). الوزن 167 جرامًا. 168 جرامًا. السعر متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا . 2999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.