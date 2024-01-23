ون بلس تطلق هاتف OnePlus 12 عالميًا

بدأت شركة ون بلس الصينية إطلاق هاتفها الجديد الرائد OnePlus 12 بسعر مرتفع نسبيًا مقارنةً بالإصدار السابق.

وتطرح الشركة هاتف OnePlus 12 عالميًا بسعر قدره 800 دولارٍ أمريكي للسعة البالغ حجمها 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وسعر قدره 900 دولارٍ أمريكي للسعة البالغ حجمها 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت.

وفي المملكة المتحدة سيتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 850 جنيهًا إسترلينيًا، وفي دول الاتحاد الأوروبي سيُباع بسعر يبدأ من 950 يورو.

ومن الجدير بالذكر أن ون بلس أطلقت أيضًا هاتفها الجديد OnePlus 12R، وهو الإصدار العالمي من هاتف OnePlus Ace 3 الذي طرحته سابقًا في الأسواق الصينية، بسعر قدره 500 دولارٍ أمريكي.

ومن المقرر إطلاق هاتفي OnePlus 12 و OnePlus 12R في الأسواق العالمية مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.

وتتيح ون بلس هاتف OnePlus 12 للحجز الأولي عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى متجري أمازون وبيست باي.

ويأتي هاتف OnePlus 12 بشاشة قياسها 6.8 إنشات من نوع أولِد بدقة قدرها +QHD، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 4500 شمعة، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3، ويحمل بطارية سعتها 5400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع حتى 100 واط، كما يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية؛ واحدة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس سوني Lytia، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب مكبرة وأخرى واسعة المجال.

وفيما يتعلق بالإصدار الأرخص OnePlus 12R، فهو يحمل الشاشة المميزة نفسها، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2، ومواصفات أخرى أقل نسبيًا مقارنةً بالإصدار الآخر.