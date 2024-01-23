ون بلس تطلق هاتفها الجديد OnePlus 12R

أعلنت ون بلس هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة OnePlus 12R بمواصفات متميزة.

ويأتي هذا الجهاز بصفته خليفة لجهاز العام الماضي OnePlus 11R مع بعض الترقيات الملحوظة.

ويتمتع هاتف OnePlus 12R بالتصميم نفسه لهاتف العام الماضي OnePlus 11R والهاتف الرائد OnePlus 12، والاستثناء الوحيد هو أن شريط تمرير التنبيه موجود الآن على الجانب الأيسر من الجهاز.

ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة. وزودت ون بلس جهاز OnePlus 12R بحافات منحنية قليلًا مع فتحة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وتأتي الشاشة من فئة AMOLED ProXDR بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2780×1264 بكسلًا وذروة سطوع قدرها 4500 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا إلى جانب تقنية LTPO 4.0 التي تتيح تبديل معدلات التحديث بين 90 هرتزًا و 72 هرتزًا بدلًا من مجموعة محدودة من معدلات التحديث.

وتدعم الشاشة +HDR10 و Dolby Vision وهي حاصلة على اعتماد +DisplayMate A، كما أنها مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 للحماية من الأضرار العرضية.

وزودت ون بلس الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة OIS ومستشعر IMX890 من سوني، وعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المقترن بذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويوجد نظام لتبديد الحرارة من أجل الحفاظ على برودة الهاتف. وطورت ون بلس غرفة بخار مزدوجة جديدة من الجرافيت للهاتف، مما يساعد في إبقائه باردًا أثناء ذروة الأداء.

ووفقًا للشركة، تمتص غرفة البخار الصغيرة الحرارة من المعالج وتوزعها على غرفة البخار الكبيرة، مما يسمح لها بالتبدد في المبرد.

ويستمد الجهاز طاقته من بطارية بقوة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع SUPERVOOC بقوة قدرها 80 واطًا.

ويتميز الجهاز بتقنية Battery Health Engine للحفاظ على البطارية في ذروة الصحة لمدة طويلة. ويأتي الهاتف الذكي من ناحية البرمجيات مزودًا بنظام التشغيل أندرويد 14.

ويتاح OnePlus 12R بسعر قدره 500 دولار لنسخة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر قدره 600 دولار لنسخة 16 جيجابايت/256 جيجابايت.