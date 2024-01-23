هواوي وبايدو تحدثان ثورة في أنظمة التنقل الذكية

تتعاون هواوي مع بايدو، التي يشار إليها غالبًا باسم جوجل الصين، في ما قد يكون شراكة رائدة في الصناعة.

ووقعت الشركتان اتفاقية تعاون تعد بإعادة تشكيل مشهد الملاحة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة وتقنيات قمرة القيادة الذكية.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجربة الملاحة والسفر من خلال إدماج مزايا خرائط بايدو الشاملة في تقنية قمرة القيادة الذكية من هواوي، مما يؤثر بلا شك في مستقبل المركبات الذكية المتصلة.

وتعد قائمة مزايا خرائط بايدو القادمة إلى بيئة هواوي شاملة تمامًا، إذ هناك التفاعل الصوتي الكامل المشهد، والملاحة على مستوى الممرات، وعرض معلومات الملاحة عبر شاشة العرض العلوية.

وتتضمن القائمة أيضًا الحزم الصوتية للملاحة الشخصية، والملاحة في مواقف السيارات في الوقت الفعلي، والاتصال من سيارة إلى أخرى، مما يجعل فكرة إجراء محادثة كاملة مع سياراتنا تقترب كل يوم.

وتوفر خرائط بايدو أيضًا بعض المزايا الأخرى، مثل العد التنازلي لإشارة المرور، ولا يختلف هذا كثيرًا عما قدمته أودي عبر سياراتها لسنوات عديدة، وهو برنامج ذكي يتصل بإشارات المرور ويسمح للسائق بمعرفة موعد تحول الشارة إلى اللون الأخضر.

ويغطي نظام بايدو 3000 مقاطعة في جميع أنحاء الصين، ويضيف نظام الملاحة في الوقت الفعلي لمواقف السيارات الذي يغطي الملايين من مواقف السيارات.

وتشق خدمات الخرائط هذه طريقها إلى المركبات المجهزة بقمرة القيادة الذكية لشركة هواوي، وتعد تجربة بايدو مع سيارات الأجرة الذاتية القيادة من خلال مشروع أبولو في بكين مفيدة في هذا التعاون.

وتعالج الشراكة بين هواوي وبايدو التحدي المتمثل في الأنظمة داخل السيارة وتكامل الملاحة. وتعد كلا الشركتين بتجربة مستخدم سهلة وذكية.

وقد تعتمد العديد شركات صناعة السيارات تقنيات هواوي وبايدو، مع أن BYD اختارت أن تسلك طريقها.

وتعتمد شركة تصنيع السيارات الصينية البارزة BYD على فريقها للبحث والتطوير، ورفضت استخدام تقنية بايدو للقيادة الذاتية.

ويبدو أن صناعة السيارات الصينية تتجه نحو سوق ثنائي اللاعبين، أحدهما يحتضن حلول هواوي وبايدو، والآخر يلتزم بثبات بتكنولوجيا BYD، مما يبشر بمواجهة تقنية في طور التكوين.

يشار إلى أن بايدو ليست الشركة الوحيدة في هذا المجال، مع أنها تتمتع بميزة كبيرة في تجميع البيانات وتحسين الخوارزميات.

وتنضم بايدو إلى هواوي من أجل مواكبة الاتجاهات المتغيرة باستمرار، وقد تغير هذه الشراكة مستقبل أنظمة التنقل الذكية.