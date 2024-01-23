نظارة فيجين برو تواجه طلبًا قويًا من عملاء آبل

تشير التقديرات الأولية إلى أن شركة آبل تواجه طلبًا قويًا من عملائها لنظارة الواقع المختلط الجديدة “فيجين برو” منذ بدء إتاحتها للحجز الأولي في الولايات المتحدة قبل أيام.

وأفاد مينج تشي كو، المحلل المتخصص في شؤون الشركة الأمريكية، بأن آبل استطاعت بيع كمية ضخمة من نظارة فيجين برو تتراوح بين 160 و 180 ألف وحدة، قبل أن تعلن عبر متجرها الرسمي نفاد الكمية المتاحة مع مدة شحن تتراوح بين 5 و 7 أسابيع.

ومع أن طلبات الحجز الأولي مرتفعة، تشير التوقعات إلى تراجع طلب النظارة بعد وصولها إلى العملاء الأوائل.

ومن الملاحظ أن أوقات الشحن المقدرة لم تتغير في اليومين التاليين لطرح النظارة للحجز الأولي، وهو ما لا يحدث عادةً لأجهزة آبل الأخرى مثل هواتف آيفون، إذ يستمر الطلب في النمو مع زيادة مدة الشحن تدريجيًا.

وعمومًا، يتوقع أن تتمكن آبل من بيع نحو 500 ألف وحدة من نظارة “فيجين برو” خلال عام 2024 الجاري.

وتطرح آبل نظارة فيجين برو في الولايات المتحدة رسميًا مطلع فبراير/ شباط المقبل، في ظل تقارير تتحدث عن رغبة آبل في التوسع في إتاحة النظارة عالميًا في عدة أسواق أخرى، منها كندا والمملكة المتحدة والهند خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويتوقع أن تتجاوز مبيعات نظارة آبل فيجين برو كافة الأجهزة المماثلة المعتمدة على تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ومنها نظارة ميتا Quest.

ويرى مراقبون أن آبل ما تزال تخشى ردة فعل عملائها تجاه منتجها الجديد، خاصةً مع سعرها المرتفع الذي يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إصلاحها في حال حدوث أي ضرر لها.