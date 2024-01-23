مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 Ultra و Galaxy Z Fold5

يُعدّ Galaxy S24 Ultra الهاتف الرائد الأقوى والأغلى ثمنًا في سلسلة S، لكنه ليس أغلى هواتف سامسونج، بل يُعدّ هاتف Galaxy Z Fold5 القابل للطي الهاتف الأغلى ثمنًا من سامسونج.

كلا الهاتفين من أفضل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، لكنهما مختلفان في العديد من المواصفات، وأبرزها: التصميم، والسعر، ونوع المعالج، وسطوع الشاشة، وغيرها الكثير. ويتفوق هاتف Galaxy S24 Ultra على Galaxy Z Fold5 بقوة المعالج ونظام الكاميرا، وسرعة الشحن، وسعة البطارية.

ولتوضيح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، ومساعدتك في اختيار الهاتف المناسب، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و Galaxy Z Fold5:

التصميم:

يأتي هاتفا Galaxy S24 Ultra و Galaxy Z Fold5 بتصاميم مختلفة تمامًا، فهاتف Galaxy S24 Ultra يأتي بتصميم يشبه الطراز السابق وهو غير قابل للطي، ويضم إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Armor)، أما الجهة الخلفية فهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass).

يمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة نصف ساعة، ويأتي معه القلم الإلكتروني S Pen من سامسونج.

أما هاتف Galaxy Z Fold5 فهو هاتف قابل للطي أفقيًا على غرار الكتب، ويضم شاشة داخلية رئيسية، وشاشة أخرى خارجية، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته.

ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء فقط وفقًا لمعيار IPX8؛ إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة نصف ساعة مثل طراز S24 Ultra.

يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra في هيكل أطول من Galaxy Z Fold5 وهو مطوي؛ إذ يبلغ طوله 162.3 ملم، أما هاتف Galaxy Z Fold5، فيبلغ طوله 154.94 ملم، لكنه أثقل وزنًا من إس24 ألترا؛ إذ يزن 253 جرامًا أما S24 Ultra فيزن 232 جرامًا.

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy S24 Ultra شاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا.

ويضم هاتف Galaxy Z Fold5 شاشة داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) يبلغ قياسها 7.6 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 2176 ×1812 بكسلًا، أما الشاشة الخارجية فهي من النوع ذاته وتأتي بقياس قدره 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2316 ×904 بكسلًا، وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy S24 Ultra بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. أما هاتف Galaxy Z Fold5 فيعمل بالجيل السابق من معالج كوالكوم، وهو (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر.

يمتاز (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد بأداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة قدرها 30%، مع تحسين في أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة قدرها 25% مقارنةً بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2).

يتوفر كلا الهاتفين بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتف S24 Ultra الجديد بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1، أما هاتف Galaxy Z Fold5 فيعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم الترقية إلى أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1.

تَعد سامسونج بسبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل لهاتف Galaxy S24 Ultra، أما هاتف Galaxy Z Fold5 فسيحصل على أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف S24 Ultra على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام، ومنها: مزية الترجمة المباشرة في أثناء المكالمات، والمساعدة في نسخ الملاحظات الصوتية، والمساعدة في كتابة الرسائل، وتلخيص الملاحظات، ومجموعة من مزايا تحرير الصور.

بعض هذه المزايا من المحتمل أن تصل إلى أجهزة سامسونج القديمة مثل: Z Fold 5، لكن العديد منها ستبقى حصرية لسلسلة S24.

الكاميرا:

هناك فرق كبير في مواصفات الكاميرات بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 Ultra و Galaxy Z Fold5، فهاتف Galaxy S24 Ultra يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات، أما هاتف Galaxy Z Fold5 فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

تأتي العدسة الأساسية في هاتف S24 Ultra بدقة قدرها 200 ميجابكسل، أما في هاتف Galaxy Z Fold5 فتبلغ دقتها 50 ميجابكسل.

يُعدّ نظام الكاميرا في هاتف S24 Ultra أكثر تطورًا من نظام الكاميرا في Galaxy Z Fold5، ويُنتج صورًا أكثر وضوحًا وأعلى جودة من تلك التي تنتجها كاميرا Z Fold5، فإذا كنت من هواة التصوير الفوتوغرافي فاختر هاتف S24 Ultra.

يمكن للكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يضم هاتف إس24 ألترا كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، ويضم هاتف Z Fold5 كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، وكاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الأمامية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

يوضح الجدول التالي المواصفات الكاملة لنظام الكاميرا في كلا الهاتفين:

Galaxy S24 Ultra Galaxy Z Fold5 العدسة الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.7. واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية عدسة تقريب من نوع بيريسكوب (periscope telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5X. عدسة تقريب (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3X. العدسة الثالثة عدسة تقريب (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3X. فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. العدسة الرابعة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. ــــــــــــــ

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 65% في مدة قدرها نصف ساعة، أما هاتف Galaxy Z Fold5 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في مدة قدرها نصف ساعة.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر:

هاتف Galaxy S24 Ultra مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف Galaxy Z Fold5 بسعر يبدأ من 6899 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

يتفوق هاتف Ultra S24 على Galaxy Z Fold5 بمعظم المواصفات، فهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويضم نظام كاميرا متطورًا، ويعمل بمعالج جديد وأقوى من المعالج الذي يعمل به هاتف Z Fold5، كما يدعم مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي غير المتوفرة في معظم الهواتف الأخرى، ويُباع بسعر أقل من سعر Z Fold5.

هذه المزايا تجعله الخيار الأفضل مقارنةً بهاتف Z Fold5، ولكن هذا لا يعني أن هاتف Z Fold5 ليس جيدًا، بل هو من أفضل الهواتف القابلة للطي المتوفرة في السوق، وإذا كنت تخطط لتجربة الهواتف القابلة للطي، فعليك التفكير في اختياره.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 Ultra و Galaxy Z Fold5:

المواصفات Galaxy Z Fold5 Galaxy S24 Ultra المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.2 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e/7 وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 14. البطارية 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا. 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا. الألوان الأسود، والأزرق الفاتح (Icy Blue)، والكريمي. التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الرمادي، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم البنفسجي، والتيتانيوم الأصفر، والتيتانيوم الأخضر، والتيتانيوم البرتقالي. الوزن 253 جرامًا. 232 جرامًا. السعر يبدأ من 6899 ريالًا سعوديًا . مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا .