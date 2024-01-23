لينوفو تراهن على موتورولا في مجال الهواتف الذكية

تراهن الشركة الكبرى عالميًا لتصنيع الحواسيب لينوفو على علامتها التجارية موتورولا في مجال الهواتف الذكية.

وحددت الشركة الصينية العملاقة هدفًا طموحًا يتمثل في دفع موتورولا إلى المراكز الأولى على مستوى العالم من ناحية الشركات المصنعة للهواتف الذكية في غضون ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك بعد أن كانت موتورولا تحاول اللحاق بالركب منذ أن باعتها جوجل لشركة لينوفو في عام 2014، مع أنها كانت ذات يوم علامة تجارية رائدة في مجال الهواتف الذكية.

وسعت الشركة في السنوات الأخيرة إلى تعزيز العلامة التجارية ووضعها بصفتها شركة مصنعة للهواتف الذكية المتطورة من أجل التنافس مع أمثال سامسونج وآبل.

وجاءت تصريحات لينوفو على لسان ماثيو زيلينسكي، رئيس الأسواق الدولية للشركة، الذي يتمتع بثقة كافية للمراهنة على هذا الهدف.

وقال زيلينسكي: “أراهن أننا في غضون ثلاث سنوات سنكون في المركز الثالث في جميع أنحاء العالم”.

وتهيمن شركتا آبل وسامسونج على سوق الهواتف الذكية الحالي، إذ تمتلكان معًا حصة سوقية كبيرة قدرها 40 في المئة.

وفي الوقت نفسه، حققت شركتا موتورولا ولينوفو مجتمعتين نحو 4 في المئة في الربع الثالث من عام 2023.

وركزت لينوفو على موتورولا ومنحتها الأولوية، وتتضمن إستراتيجيتها للارتقاء بعلامة موتورولا استهداف شريحة السوق الراقية، إذ تتمتع شركتا آبل وسامسونج بالقوة حاليًا.

وأعادت موتورولا في عام 2020 إطلاق هاتفها الشهير Razr بصفته هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي، ويعد هذا الهاتف الرائد بمنزلة حجز الزاوية في هذه الخطة.

ويرى زيلينسكي أن الهاتف الذكي القابل للطي Razr هو بمنزلة بوابة موتورولا للدخول إلى السوق الراقية.

وتستهدف الشركة تنمية حصتها في السوق جغرافيًا، إذ تتطلع موتورولا إلى النمو المستقر في الأسواق التي توجد فيها حتى تصل إلى حصة سوقية قدرها 10 في المئة في تلك الأماكن، مما يؤدي إلى رفع حصتها السوقية العالمية.

وتستعد لينوفو لتوسيع منشآتها التصنيعية في الهند لدعم نمو موتورولا. وسلط زيلينسكي الضوء على أهمية الهند في إستراتيجية لينوفو، إذ يرى أنها دولة رئيسية من ناحية المبيعات والتصنيع.

وشدد زيلينسكي على أهمية الهند الإستراتيجية، مستشهدًا باعتماد البلاد السريع لشبكات الجيل الخامس ومجموعة واسعة من منتجات لينوفو، من الهواتف الذكية إلى الخدمات السحابية.

وأشار إلى المناقشات الجارية مع الحكومة الهندية وخطط الشركة لإيجاد المزيد من فرص العمل في الهند.