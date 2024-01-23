سامسونج تكشف عن شاحن محمول سريع بسعة قدرها 20 ألف ميلي أمبير

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن شاحن محمول سريع “باور بانك” بسعة قدرها 20 ألف ميلي أمبير، ويمكنه شحن الأجهزة سريعًا بقدرة تصل إلى 45 واطًا.

ويحتوي الشاحن المحمول على منفذي USB C، وزر للتشغيل أو الإيقاف، مع أربعة مصابيح ليد صغيرة تمثل نسبة الشحن، وهو مصنوع من مواد معادة التدوير بنسبة 20%، كما ترفقه سامسونج بموصل (كابل) للشحن.

وتطرح سامسونج الشاحن المحمول الجديد بسعر قدره 60 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، وهو متوفر بلون واحد، وهو اللون البني الفاتح (البيج).

وتوفر الشركة شاحنها المحمول بالتوازي مع طرح هواتف جالاكسي S24 الجديدة، ومن المنتظر إتاحته في كثير من الأسواق العالمية بسعر مماثل.

ومن الجدير بالذكر أن الشاحن المحمول يمكنه الشحن بقدرة تصل إلى 45 واطًا عند شحن جهاز واحد فقط، ولكن عند شحن جهازين معًا على التوازي، فإن قدرة الشحن تقل إلى 9 واط فقط لكل جهاز.

ويُعد الشاحن مناسبًا لمالكي هواتف جالاكسي S24، وخاصةً إصدار ألترا الذي يدعم الشحن السلكي السريع حتى 45 واطًا، في حين أن الإصدار الأساسي وإصدار بلس يدعمان الشحن السلكي حتى 25 واطًا فقط، علمًا بأن الشاحن يمكنه شحن الأجهزة الأخرى التي تحمل منفذ USB C.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج تتيح بالفعل شاحنًا محمولًا آخر بسعة قدرها 10 آلاف ميلي أمبير، مع قدرة شحن تصل إلى 25 واطًا.