سامسونج تجلب التقنية الصوتية IAMF 3D إلى أجهزتها

أكدت سامسونج أنها تخطط لتضمين تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد الجديدة المسماة IAMF 3D، التي طورتها بالتعاون مع جوجل، في أجهزة تلفازها ومنتجاتها الصوتية الأخرى بدءًا من هذا العام.

وكانت العملاقة الكورية الجنوبية قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي أنها تعمل مع جوجل لتطوير تقنية صوتية مكانية ثلاثية الأبعاد جديدة تسمى نموذج وتنسيقات الصوت الغامرة IAMF 3D.

وتحدثت سامسونج في معرض CES 2024 مع المتخصصين في الصناعة بخصوص خططها لتقنية IAMF 3D.

ووفقًا لكريس تشينوك من Insight Media، أكدت الشركة أن تنسيق الصوت الثلاثي الأبعاد سيبدأ بالوصول في وقت لاحق من هذا العام.

ويقال إن موقع يوتيوب سيبدأ أيضًا بطرح المحتوى الذي يدعم IAMF 3D في وقت لاحق من هذا العام أيضًا.

ومن المقرر أن تتنافس تقنية IAMF 3D مع معيار الصوت الرائد الحالي في السوق Dolby Atmos. وتهدف التقنية إلى تقديم تجربة استماع غامرة مع بعض المزايا الفريدة التي تميزها.

وبطريقة مماثلة لمعيار Dolby Atmos، فإن تقنية IAMF 3D تتيح الصوت المكاني الذي يتجاوز الصوت المحيطي الأفقي التقليدي، مما يضيف إمكانات صوت رأسية للحصول على مشهد صوتي واقعي.

وعلى عكس Dolby Atmos، تعد تقنية IAMF 3D بمنزلة تنسيق صوتي ثلاثي الأبعاد مفتوح المصدر ولا تتطلب رسوم ترخيص.

ويعني هذا أنه يمكن اعتماد التقنية من المزيد من الشركات المصنعة، وربما تكون أرخص للمستهلكين.

كما أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأصوات ووضعها بطريقة فضلى داخل المشهد لزيادة دقة الصوت وواقعيته.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع تقنية سامسونج بإمكانية ضبط عناصر صوتية محددة، مثل وضوح الحوار، اعتمادًا على ما تشاهده، مما يوفر تجربة استماع خاصة.

ولم تحدد سامسونج بعد النماذج التي من المفترض أن تحصل على التقنية الجديدة. ويقال إن هذه التقنية تعمل عبر أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت من الجيل القديم بعد حصولها على تحديث برمجي.

ويعني هذا أنك لن تضطر إلى شراء معدات جديدة للاستمتاع بهذه التقنية الصوتية الجديدة، مع أن سامسونج لم تؤكد بعد مدى التوافق مع أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت القديمة، ومن المحتمل أن تقصر سامسونج الدعم على منتجات مختارة فقط.

ومن غير المعروف إذا كانت العلامة التجارية IAMF 3D قد تظل موجودة أو إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد تبتكر اسمًا جذابًا بحلول وقت وصولها.