ديزني تكشف عن حل لمشكلة حركة الواقع الافتراضي

كشفت والت ديزني للأبحاث والتطوير، وهي ذراع البحث والتطوير للشركة، عن أرضية HoloTile لتجارب الواقع الافتراضي الشاملة الاتجاهات، التي أنشأها المخترع لاني سموت.

وعرض سموت نسخة أولية من الأرضية المتحركة في مقطع فيديو جديد، يسلط الضوء أيضًا على بعض مساهماته على مدار 25 عامًا في الشركة بصفته مخترعًا.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن أرضية HoloTile هي أرضية المشي الأولى في العالم المتعددة الأشخاص والاتجاهات والقابلة للتوسعة.

وتأمل ديزني في توسيع نطاق أرضية HoloTile للمستخدمين داخل الواقع الافتراضي وخارجه.

وتسمح HoloTile لأي عدد من الأشخاص بالاستمتاع بتجربة الواقع الافتراضي المشتركة، والمشي لمسافة غير محدودة في أي اتجاه دون التحرك من المكان، وعدم الاصطدام أو الخروج عن سطحها.

كما يمكن استخدام أرضية HoloTile بمنزلة ملحق في المسرح، مما يسمح لفناني الأداء بالتحرك بطرق جديدة.

وتتكون أرضية HoloTile من مئات المربعات الفردية الصغيرة المستديرة الشكل التي تدور وتغير تموضعها لتتناسب مع خطوة المستخدم من أجل محاكاة المشي في أي اتجاه معين.

ويقول سموت في مقطع الفيديو: “يمكنني المشي على هذه الأرضية المتعددة الاتجاهات في أي اتجاه أريده، وهي تفعل تلقائيًا كل ما يلزم لإبقائي، ويستطيع العديد من الأشخاص الوقوف على الأرضية والمشي بطريقة مستقلة في الواقع الافتراضي”.

ولا تزال الحركة مشكلة غير محلولة في الواقع الافتراضي. وفي حال تحركت جسديًا، فإنك قد تصطدم بعائق، وإذا تحركت بطريقة مصطنعة، فإن الخطوات لا تكون طبيعية.

ومن المرجح أن يكون اختراع ديزني معقدًا من الناحية التقنية وليس حلًا عمليًا للمستهلكين، مع أنه يظهر استخدامًا جديدًا للتكنولوجيا.

يشار إلى أن أرضية ديزني الجديدة HoloTile ليست أرضية المشي الأولى المتعددة الاتجاهات، إذ كان هناك عدد من الأنماط المختلفة لأرضيات المشي الآلية في الماضي، مع أنها أثبتت عمومًا أنها مرتفعة السعر ومعقدة للغاية لأي شيء باستثناء الاستخدامات الداخلية.

كما أثبتت أنها غير مفيدة عمومًا في تقليد المشي الطبيعي المثالي، إذ ترى معظم المستخدمين يسيرون بخطوات شبه متعرجة بدلًا من الخطوات القياسية الطبيعية.