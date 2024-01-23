جين-سون هوانغ يتجه إلى تايوان ليتابع من كثب معمارية إنفيديا Blackwell

قرر المدير التنفيذي لشركة إنفيديا جين-سون هوانغ القيام بجولة متنوعة للصين وتايوان للاطلاع على وحدة معالجة الرسوم Hopper H200 و Blackwell B100 المخصصة للذكاء الاصطناعي.

بداية الجولة كانت بزيارة هوانغ مقر إنفيديا في مدينة شنتشن، ومدينة شنغهاي، ومدينة بكين، إذ لم يشارك فقط في الاحتفالات المرتبطة بعيد رأس السنة الصينية في مدينة بكين، بل اجتمع أيضًا مع العديد من العملاء الصينيين مثل: شركة علي بابا وشركة Tencent.

ووفقًا للمعلومات المواكبة لرحلة هوانغ، واصل المدير التنفيذي زيارته باتجاه تايوان ليلتقي موردي الشركة الرئيسيين مثل: شركة TSMC وشركة Wistron، للاطلاع على التقدم المحرز في عمليات الإنتاج الضخمة لوحدة معالجة الرسوم H200 و B100 من الجيل التالي.

ويتوقع أن تكشف إنفيديا في مؤتمر GTC 2024 عن وحدة معالجة الرسوم Hopper H200 التي تتضمن ذاكرة HBM3e من شركة ميكرون بحجم قدره 141 جيجابايت، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 4.8 تيرابايت/ الثانية.

تشير التوقعات إلى أن أداء استنتاج الذكاء الاصطناعي سيكون مضاعفًا مقارنةً بوحدة معالجة الرسوم H100. لكن وحدة معالجة الرسوم Blackwell B100 هي التي تضع عليها إنفيديا آمالًا كبرى، إذ يتوقع أن تشهد تحسينات ضخمة في مستوى الأداء لكل واط، وذلك بفضل اعتماد إنفيديا على تصميم (Chiplet).

كما يتوقع أن تطلق إنفيديا وحدة معالجة الرسوم Hopper H200 في الربع الأول من هذا العام، في حين ستطلق وحدة معالجة الرسوم Blackwell B100 في نهاية عام 2024، أو في الربع الرابع.

هذا العام سيشهد الانتقال إلى جيل جديد من معالجات الذكاء الاصطناعي، ويُنظر إلى عام 2024 على أنه نقلة نوعية في هذا المجال ليس فقط لشركة إنفيديا، ولكن أيضًا للشركات الأخرى المشاركة في سباق الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الشحنات العالمية من المعالجات المخصصة للذكاء الاصطناعي ارتفاعًا هائلًا هذا العام، وتشير التقديرات إلى شحن قرابة 350 ألف رقاقة، لتكون الحصة الكبرى من هذه الشحنات لصالح إنفيديا.