جوجل تساعد المعلنين بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل أن النموذج اللغوي الكبير Gemini يعمل الآن على تعزيز التجربة التحادثية داخل نظام إعلاناتها الأساسي.

ويسهل هذا التحديث الجديد على المعلنين إنشاء حملات إعلانية عبر شبكة البحث وتوسيع نطاقها بسرعة.

وصممت جوجل التجربة التحادثية للمساعدة في إنشاء حملات عبر شبكة البحث من خلال أداة تعتمد على الدردشة.

وتستخدم الأداة عنوان موقعك من أجل إنشاء حملات عبر شبكة البحث عن طريق إنشاء محتوى إعلان ذي صلة، ويشمل ذلك الأصول والكلمات الرئيسية.

وتقترح الأداة صورًا مصممة خصوصًا لحملتك باستخدام الذكاء الاصطناعي والصور من موقعك.

وتشير جوجل إلى أنها تحدد جميع الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ويوافق المعلنون على الصور والنصوص قبل بدء الحملة.

وأصبح الوصول التجريبي إلى التجربة التحادثية في إعلانات جوجل متاحًا الآن لجميع المعلنين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتفتح الشركة إمكانية الوصول العالمية لجميع المعلنين باللغة الإنجليزية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتخطط جوجل لفتح الوصول إلى لغات إضافية في الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة في تدوينة: “اختبرنا على مدار الأشهر القليلة الماضية التجربة التحادثية مع مجموعة صغيرة من المعلنين. لاحظنا أن ذلك يساعدهم في إنشاء حملات عالية الجودة عبر شبكة البحث بجهد قليل”.

وتنضم الأداة الجديدة إلى أدوات جوجل الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والخاصة للمعلنين.

وقدمت الشركة قبل بضعة أشهر مجموعة من أدوات توليد صور المنتجات بالذكاء الاصطناعي التوليدي للمعلنين في الولايات المتحدة تسمى Product Studio.

وتتيح الأدوات للتجار والمعلنين استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور منتج جديدة مجانًا عن طريق كتابة مطالبة تصف ما يرغبون في رؤيته. وتسمح الأدوات أيضًا للمعلنين بتحسين الصور المنخفضة الجودة وإزالة الخلفيات المشتتة للانتباه.

ويأتي إعلان اليوم في الوقت الذي تسعى فيه جوجل إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، إذ أضافت الشركة 3 مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم، ويشمل ذلك ميزة لتنظيم علامات التبويب، وميزة لتخصيص مظهر المتصفح، إلى جانب ميزة للحصول على المساعدة عند كتابة أشياء، مثل المراجعات أو منشورات التواصل الاجتماعي.