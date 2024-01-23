جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى كروم

أعلنت جوجل أنها تجلب مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي لمتصفح كروم تجعل استخدامه سهلًا، وذلك بالتزامن مع إصدار Chrome M121.

وتتضمن الإضافات الجديدة منظم علامات التبويب، ومساعد الكتابة الذي يساعد في صياغة النص، وخيار تخصيص العمل الفني والسمات عبر المتصفح.

وتحتاج إلى تشغيل خيار “الذكاء الاصطناعي التجريبي” في صفحة الإعدادات الموجودة في القائمة المنسدلة المكونة من ثلاث نقاط لتمكين هذه المزايا الجديدة.

ولن تحتاج بعد الآن إلى فرز مجموعات علامات التبويب وتنظيمها يدويًا بفضل ميزة “تنظيم علامات التبويب المماثلة” Organize Similar Tabs.

وتستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي الذي يقترح تلقائيًا طرقًا لتصنيف علامات التبويب المفتوحة في نوافذ كروم ويقترح خيار إنشاء مجموعات، وهو أمر مفيد إذا كان لديك الكثير من علامات التبويب المفتوحة.

ويجمع الذكاء الاصطناعي الصفحات المفتوحة معًا بناءً على المواضيع، وقد تتجمع علامات التبويب المتعلقة بالتسوق معًا، ويمكن أن يقترح الذكاء الاصطناعي اسمًا مثل “معدات التسوق لرحلات التزلج”.

وتتيح لك جوجل معاينة علامات التبويب المضمنة، وهو أمر مفيد إذا كنت بحاجة إلى إزالة الروابط أو تخصيص المجموعة.

وتخطط جوجل لإطلاق ميزة “ساعدني في الكتابة” Help Me Write الموجودة في البريد الإلكتروني جيميل ومحرر مستندات جوجل بصفتها أداة تجريبية تساعد المستخدمين في صياغة النص، ويشمل ذلك مراجعات جوجل أو منشورات التواصل الاجتماعي.

وتحتاج إلى تحديد “ساعدني في الكتابة” للسماح للأداة بإنهاء جملك أو اقتراح خيارات لمواصلة النص.

ولا تعد القدرة على تخصيص المتصفح من خلال السمات المختلفة شيئًا جديدًا، إذ يمكنك تنزيل سمة من سوق كروم الإلكتروني أو تخصيص لون واجهة المستخدم.

وتسخر جوجل قدرات الذكاء الاصطناعي لخدمة هذا الأمر، مما يتيح لك تخصيص كروم باستخدام ميزة “الإنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي” Create with AI.

وتستطيع الآن تخصيص العناصر المرئية للمتصفح، وهو أمر تعده الشركة امتدادًا لخلفيات الذكاء الاصطناعي التي صممتها لهواتف Pixel.

وتحتاج إلى تحديد زر “تخصيص كروم” الموجود في اللوحة الجانبية وتوجيه الذكاء الاصطناعي لإنشاء سمة لك.

ويمكنك البحث عن وصف، مثل “مدينة شاطئية صغيرة”، ومعاينة خيارات السمة المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتشير الشركة إلى أنه يمكنك إنشاء سمات خاصة بسرعة بناءً على الموضوع والحالة المزاجية والأسلوب المرئي و اللون الذي تختاره.