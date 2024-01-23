تيليجرام تتيح ميزة إرسال رسائل صوتية تُسمع مرة واحدة

أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام تحديثًا جديدًا يضيف بعض المزايا المهمة، ومنها إمكانية إرسال رسائل صوتية تُسمع مرة واحدة.

ويمكن تفعيل تلك الميزة في أثناء إرسال رسالة صوتية في تطبيق تيليجرام بالضغط على أيقونة “1” التي تظهر تلقائيًا عند بدء تسجيل الرسالة.

وعند إرسال الرسالة، سيتمكن المستقبل من الاستماع إلى الرسالة مرة واحدة فقط قبل أن تُحذف تلقائيًا بعدها، كما ستوضع علامة “1” على الرسالة، للدلالة على تفعيل خاصية “العرض مرة واحدة”.

وأتاحت تيليجرام أيضًا إمكانية إيقاف تسجيل الرسائل الصوتية مؤقتًا، ثم استئناف التسجيل مرة أخرى، دون حذف المقطع المُسجل.

ومن الجدير بالذكر أن واتساب قد أتاحت ميزة “العرض مرة واحدة” عند إرسال الصوتية نهاية العام الماضي.

ووفرت المنصة الخيارات الجديدة نفسها عند إرسال رسائل الفيديو عبر التطبيق.

وفيما يتعلق بمشتركي خدمة تيليجرام بريميوم المأجورة، أتاحت المنصة لهم بعض الخيارات الجديدة على نحو حصري، ومنها إمكانية إخفاء وقت قراءة الرسائل مع إبقاء إمكانية معرفته في الرسائل المرسلة للأشخاص الآخرين.

ويمكن لأولئك المستخدمين اختيار من يمكنه إرسال الرسائل إليهم أولاً؛ إما “الجميع” أو “جهات الاتصال والمستخدم المميز”.

وكانت منصة تيليجرام قد أطلقت الشهر الماضي تحديثًا آخر من أجل تحسين اكتشاف القنوات وتخصيصها، كما حسّنت واجهة المكالمات بإضافة تأثيرات حركية جديدة وخلفيات مميزة تتغير بشكلٍ ديناميكي، بالإضافة إلى تحديث نظام “البوتات” ليتفاعل مع رسائل المستخدمين على نحو أفضل.