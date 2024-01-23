بورشه تكشف عن تصميمات ماكان الكهربائية

تروج بورشه لسيارة ماكان الكهربائية بالكامل قبل ظهورها الرسمي أول مرة يوم الخميس 25 يناير 2024، وتخطط الشركة لتجديد سوق السيارات الكهربائية من خلال هذه السيارة.

وتُعد سيارة ماكان الكهربائية بمنزلة خطوة مهمة في رحلة صانع السيارات الفاخرة نحو التنقل الكهربائي.

وعرضت بورشه رسومات تخطيطية لسيارة ماكان الكهربائية الجديدة توضح تصميم بورشه المثالي.

وأعلنت العلامة التجارية أول مرة أنها تخطط لإطلاق سيارة ماكان الكهربائية في عام 2019.

وكان من المتوقع إطلاقها في العام الماضي، مع أن العقبات البرمجية تسببت في تأخيرات.

ووفقًا للشركة، فإن سيارة ماكان المبنية بالاعتماد على المنصة الكهربائية المتطورة PPE ليست مجرد إشارة إلى الاستدامة، بل هي شهادة على التزام بورشه بالهندسة العالية الأداء.

وتبدو سيارة ماكان الكهربائية للوهلة الأولى لافتة للنظر، إذ يمزج تصميمها بسلاسة بين الطابع الرياضي والأناقة المرادفة لبورشه.

ويتميز الجزء الأمامي بالمصابيح الأمامية المنقسمة التي تتكون من وحدتين منفصلتين. وتوجد المصابيح النهارية في الوحدة العلوية في حين تستقر المصابيح الأمامية العالية والمنخفضة في الوحدة السفلية

وتتعزز الجاذبية الرياضية للسيارة من خلال تصميمها الخلفي المستدير المكتمل بضوء خلفي من النوع الشفاف وشعار بورشه الشهير.

ويتميز الجزء الداخلي من ماكان بمقصورة قيادة مستقبلية مع أنها بديهية، وتهيمن عليها شاشة منحنية عائمة رقمية بالكامل بقياس قدره 12.6 بوصة.

وتَعِد هذه الشاشة، الموضوعة ضمن خط الرؤية المباشرة للسائق، بسهولة الوصول إلى معلومات القيادة المهمة.

ويعد إدماج الواقع المعزز في نظام العرض الأمامي بمنزلة تغيير جذري في قواعد اللعبة، إذ يضمن عرض البيانات المهمة، مثل الملاحة والسرعة، مباشرة عبر الزجاج الأمامي.

ولم تتراجع بورشه عن الجبهة التقنية أيضًا، إذ تتميز السيارة بإضاءة محيطية مع أضواء اتصال، مما يعزز تجربة القيادة من خلال الإشارات البصرية لمختلف الوظائف.

ويؤكد هذا الاهتمام بالتفاصيل التزام بورشه بالأداء والراحة وسلامة السائق والركاب.

وتَعد سيارة ماكان الكهربائية بقوة هائلة، إذ إنها مجهزة بالجيل الحديث من المحركات المتزامنة ذات المغناطيس الدائم.

وتوفر السيارة قوة قدرها 450 كيلوواط، وزودت الشركة ماكان ببطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط، مما يتيح نطاقًا قدره 500 كم.

ويتميز النموذج الرائد أيضًا بالتحكم الإلكتروني في نظام بورشه لإدارة الجر، الذي يوفر عزم دوران يزيد على 1000 نيوتن متر، إلى جانب نظام بورشه لإدارة التعليق النشط.