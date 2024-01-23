المنتدى العالمي للمدن الذكية في الرياض يستقطب خبراء ومستثمرين من 40 دولة

يجتمع عمداء المدن العالمية وخبراء البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية ومهندسو المدن الذكية والمستثمرون وصنّاع السياسات الاقتصادية من 40 دولة في العالم في مدينة الرياض للمشاركة في المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وتنظم سدايا المنتدى تحت شعار (حياة أجود)، وذلك خلال يومي 12 و 13 من فبراير 2024 في أرينا الرياض، وهو أول منتدى عالمي للمدن الذكية يُنظم في المملكة، ويهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.

ويسعى المنتدى من خلال 80 متحدثًا عالميًا إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها لا سيما دعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية، ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن. بالإضافة إلى تحفيز رجال الأعمال على الاستثمار فيها من خلال بناء حلول ذكية تدعم الابتكار وتحقق التوازن بين متطلبات الإنسان وازدهار المدن اقتصاديًا لتكون بيئة عصرية أكثر استدامة وابتكارًا واستقرارًا للمجتمعات البشرية.

نفخر في #سدايا بتنظيم أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة الذي يتطرق لمفهوم المدن الذكية وأهميتها وكيفية تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لصناعة مستقبل مُلهم في ضوء مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.#المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية#حياة_أجود https://t.co/jQpeIR5wMl — SDAIA (@SDAIA_SA) January 22, 2024

ومن المقرّر أن يتضمن المنتدى جلسات وورش عمل يشارك فيها عمداء المدن ونخبة من الخبراء الدوليين في بناء وتخطيط المدن الذكية، والمستثمرين، وكبرى الجامعات، والمبتكرين، وصناع السياسات الاقتصادية في العالم، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية، فضلًا عن جلسات حوارية تناقش مستقبل المدن الذكية والتحديات التي تواجه البنى التحتية لها وإيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من سكان المدن في مختلف أنحاء العالم.

ويتطلع المنتدى إلى بناء منصة عالمية للمدن الذكية في مدينة الرياض يجتمع فيها أفضل خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي للحوار في موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل هذه المدن وهي: المدن العالمية، ومستقبل التنقل الحضري، والخدمات العامة الذكية، والتخطيط لبناء مدن خضراء في القرن القادم، والمدن الذكية القائمة على حوكمة البيانات، والابتكار المعزز.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنتدى، والتسجيل فيه، يمكنك زيارة هذا الرابط.

ويأتي هذا المنتدى ضمن الجهود التي تتبناها (سدايا) بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

الأفكـار والحلــول المستدامــة، لمدن ملهــمة وحيــاة أجــود.. موعـدنا في #المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية 2024 بمديــنة الريــاض.

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